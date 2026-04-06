Royal Enfield Hunter 350 (2026) ଲଞ୍ଚ: ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ

2026 ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ହଣ୍ଟର 350ର ନୂତନ ବେସ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ (Royal Enfield)
Published : April 6, 2026 at 8:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ (Royal Enfield) ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ 'ହଣ୍ଟର 350' (Hunter 350)କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ଏକ ନୂତନ 'ବେସ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍' (Base Premium) ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ନୂଆ ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ସାମିଲ କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବାଇକ୍‌ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ବିଷୟରେ ।

କମ୍ ବଜେଟ୍‌ରେ ମିଳିବ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସର ସୁବିଧା:

ନୂଆ କରି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 'ବେସ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍' ଭାରିଆଣ୍ଟଟି ବେସ୍ ଏବଂ ମିଡ୍ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ବେସ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ କେବଳ ସ୍ପୋକ୍ ହୁଇଲ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ସହ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍‌ରେ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଲୋଜେନ୍ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଏକ 30% ହାଲୁକା କ୍ଲଚ୍ ପାଇଁ 'ସ୍ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟ' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସହର ଭିତରେ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ।

2026ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ହଣ୍ଟର 350 ପାଇଁ ନୂତନ କଲର ଅପସନ୍ (Royal Enfield)

ନୂଆ କଲର୍‌ରେ ହଣ୍ଟର:

କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍‌କୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର ଅପ୍ସନ ଆଣିଛି:
୧. ମୁମ୍ବାଇ ୟେଲୋ (Mumbai Yellow): ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମୁମ୍ବାଇର ଆଇକନିକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ।
୨. ମୁନ୍‌ସଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ (Moonshot White): ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ସଫା ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ।

ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ:

ଏହି 2026 ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ 349 ସିସି ଜେ-ସିରିଜ୍ ଏୟାର-ଅଏଲ କୁଲଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି, ଯାହା 20.2 ପିଏସ ପାୱାର ଏବଂ 27 ଏନଏମ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବାଇକ୍‌ର ଓଜନ ମାତ୍ର 181 କେଜି ହୋଇଥିବାରୁ ସହର ଭିତରେ ଏହାକୁ ଚଲାଇବା ଅତି ସହଜ । ଏହାର ARAI ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରାୟ 36 କିମି ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଛି ।

କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ?

ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହ ହଣ୍ଟର 350ର ଦାମ୍ ନିମ୍ନମତେ ରଖାଯାଇଛି:

ମଡେଲମୂଲ୍ୟ(ଏକ୍ସ-ସୋ’ରୁମ୍)
ବେସ୍ (Base)1.38 ଲକ୍ଷ
ବେସ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ (New)1.50 ଲକ୍ଷ
ଟପ୍ ମଡେଲ୍ (With New Colors)1.70 ଲକ୍ଷ

ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା:

ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହ ହଣ୍ଟର 350ର ଦାମ୍ ଏବେ 1.38 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟପ୍ ମଡେଲ ପାଇଁ 1.70 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋ’ରୁମ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ବଜାରରେ ଏହା TVS Ronin, Jawa 42, ଏବଂ Honda CB350RS ଭଳି ବାଇକ୍‌କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।

ଦେଶସାରା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ସୋ’ରୁମ୍‌ରେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲର ବୁକିଂ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ସିଟି ବାଇକ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହଣ୍ଟର 350ର ଏହି ନୂଆ ଅବତାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।

