743cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ଆସିଲା Royal Enfield Himalayan 750, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ବୁକିଂ
Royal Enfield ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ Royal Enfield Himalayan 750 ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ୍ 4.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : November 28, 2026 at 1:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ବୁଲେଟ୍ର କଥା ଆସେ ତେବେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି Royal Enfield । ଏବେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏକ ଦମଦାର ବାଇକ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା EICMA 2026 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ନିଜର ନୂଆ Royal Enfield Himalayan 750କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଡଭେଞ୍ଚର-ଟୁରର୍ ବାଇକ୍କୁ 4.89 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ କମ୍ପାନୀ Motoverseର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିକ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି Vagatorରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍କୁ 5ଟି କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ ଆଣିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁ କନଫିଗରେସନ୍ ବାଛିବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାର ଦାମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ନୂଆ Royal Enfield Himalayan 750ର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ନୂଆ Himalayan 750 ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ 743cc ପାରାଲାଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର 648cc ଇଞ୍ଜିନର ହିଁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାରର ଭର୍ସନ୍ ଅଟେ । Himalayan 750 ରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 7,000rpmରେ 55hp ର ପାୱାର ଏବଂ 5,000rpmରେ 63Nm ର ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । Royal Enfield ବିଶେଷ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ଟର୍କର 90 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ 3,500rpmରୁ ହିଁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି Himalayan 750ର ଆଇଡଲିଂ ସ୍ପିଡ୍ 1,300rpm ରହିଛି ।
ନୂଆ Royal Enfield Himalayan 750ର ଭାରିଆଣ୍ଟ:
କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମୋଟ ତିନୋଟି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ କଲର୍ସ ଏବଂ କ୍ରସ୍-ସ୍ପୋକ୍ ରିମ୍ସର ଉପସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି । ବାଇକର ଆଲୟ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ CEAT କ୍ରସରାଡ୍ AT ଟାୟାର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି କ୍ରସ୍-ସ୍ପୋକ୍ ରିମ୍ସ ଥିବା ଭାରିଆଣ୍ଟରେ Vredestein ସେଣ୍ଟାରୋ XR ଟାୟାର୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନୂଆ Royal Enfield Himalayan 750ର ଫିଚର୍ସ:
ନୂଆ Himalayan 750ରେ ମିଳୁଥିବା ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫିଚର୍ସ ଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, କର୍ଣ୍ଣରିଂ ସେନସିଟିଭ୍ ABS ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଏକ ନୂଆ LED ହେଡଲାଇଟ୍ (ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି), ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଶୋୱା ସସପେନସନ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ମିଳୁଛି ।
ନୂଆ Royal Enfield Himalayan 750ର ଦାମ୍:
19-ଇଞ୍ଚର ଫ୍ରଣ୍ଟ ହ୍ୱିଲ୍ ଏବଂ 17-ଇଞ୍ଚର ରିୟର ହ୍ୱିଲ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ତିନୋଟି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ସମାନତା ହେଉଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ଦାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟୋରୀ ଅଟେ । ଆଲୟ ରିମ୍ ଥିବା ‘ଏଜଟେକ୍ ଗ୍ରୀନ୍’ ଏବଂ ‘ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ବ୍ଲାକ୍’ ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍ 4.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହାପର ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍ 5.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଏଥିରେ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ କ୍ରସ୍-ସ୍ପୋକ୍ ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ମୋଟ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ - ‘ଭାଇକିଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍’ ଏବଂ ‘ସାଇବେରିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍’ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ 6.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାମରେ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହା କେବଳ ‘ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ସିଲଭର୍’ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଖାସ୍ GIVI ଆକସେସୋରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଟପ୍ ବକ୍ସ, ପାନିୟର୍, ହିଟେଡ୍ ଗ୍ରିପ୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଗାର୍ଡ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳୁଛି । ଏହି ଆକସେସୋରିଜଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଭାବେ ସେହି ଅନ୍ୟ ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।