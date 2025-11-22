ମୋଟୋଭର୍ସ 2025: ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ Flying Flea S6ର ଖୁଲାସା କଲା Royal Enfield
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ଏହାର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ Flying Flea S6କୁ ମୋଟୋଭର୍ସ 2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 22, 2025 at 11:09 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଭାରତରେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫ୍ଲି S6 (Flying Flea S6) ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲଟି ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର EV ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫ୍ଲି ଲାଇନଅପ୍ର C6 ମଡେଲ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫ୍ଲି S6କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଇଟାଲୀର ମିଲାନରେ EICMAରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
Flying Flea S6 ମୋଟରସାଇକେଲଟି ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡର ଐତିହାସିକ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲି ମୋଟରସାଇକେଲରୁ ପ୍ରେରିତ । ଦ୍ବିତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୂଳତଃ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୃଢ଼, ହାଲୁକା ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପାରାଚୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଶରେ ଖସାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । FF.S6 ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ଚାଳିତ ପରିଚୟକୁ ବହନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହାକି ଏହାକୁ ହାଲୁକା, ଚତୁର ଏବଂ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
କେମିତି ରହିଛି ଡିଜାଇନ ?
ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲର ଡିଜାଇନ ହାଲୁକା ଓ ଏହାକୁ ସହଜରରେ ଚଲାଇବା ଲାଗି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫ୍ଲି S6ରେ USD ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍କ, ଚେନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ ଏକ ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର୍ ଥିମ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି । ଏଥିରେ 19-ଇଞ୍ଚ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଚକ ଏବଂ 18-ଇଞ୍ଚ ପଛ ଚକ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବେରି କେସ୍ ଅଛି, ଯାହା ମୋଟରସାଇକେଲର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଶୀତଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ନୋଡ୍ ଭାବରେ ଏକ ଗୋଲ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ, ରାଇଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡାଟା ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ବିକ୍ରୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବଜାଜ୍ ଅଟୋର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ରହିଛି ।
ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫ୍ଲି S6ରେ 4G, ୱାଇ-ଫାଇ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କ୍ବାଲକମର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ QWM2290 ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ମାଲିକାନା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ, ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଅଫ-ରୋଡ୍ ମୋଡ୍, ସ୍ବିଚ୍ଯୋଗ୍ୟ ଲିନ୍-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ABS, ଟ୍ରାକ୍ସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭଏସ୍ ସହାୟତା ଏବଂ ରୁଟ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆରୋହୀଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ସେସ୍ ହେଉଥିବା ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଫିଚରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡରର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ
ଅନ୍ୟପଟେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ Flying Flea C6ର ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଏହାର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଅଛି । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରାଉଣ୍ଡ LED ହେଡଲାଇଟ୍ ଓ ଗିର୍ଡର ଫୋର୍କ୍ସ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଏକ ଭଲ ରେଞ୍ଜ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଲାସିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଇଲେକଟ୍ରିକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ମୁକାବିଲା କରିବ ।