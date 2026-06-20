Royal Enfieldର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକ Flying Flea C6 ର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟରସାଇକେଲ Flying Flea C6 ର ଡେଲିଭରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ।
Published : June 20, 2026 at 5:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟୁ-ହ୍ୱିଲର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ (Royal Enfield) ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟରସାଇକେଲ Flying Flea C6କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଇଭି (EV)ର ଡେଲିଭରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ବାଇକର ସେଲ୍ସ ଏବଂ ଆଫ୍ଟର-ସେଲ୍ସ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସହରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଭିସ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସର୍ଭିସିଂ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର BTM ଲେଆଉଟ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହବ୍ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ । ଏହାସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 24x7 ରୋଡସାଇଡ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ (Roadside Assistance) ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
Royal Enfield Flying Flea C6ର ମୂଲ୍ୟ:
ନୂଆ Flying Flea C6 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ 2.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ବ୍ୟାଟେରୀ-ଏଜ୍-ଏ-ସର୍ଭିସ' (BaaS) ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଫର କରୁଛି । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଅଧୀନରେ ବାଇକର ଦାମ 1.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦାମ୍ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟରୁ ଅଲଗା ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ମାସିକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
Royal Enfield Flying Flea C6ର ରେଞ୍ଜ୍:
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ଏହି ପ୍ରଥମ ଇଭିରେ 3.91kWhର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବାଇକଟି ସିଙ୍ଗଲ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 154 କିଲୋମିଟରର IDC (Indian Driving Cycle) ରେଞ୍ଚ ସହଜରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ପାୱାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟର 15.4kWର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 60Nmର ପିକ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ମୋଟର ଯୋଗୁଁ Flying Flea C6 ବାଇକଟି ମାତ୍ର 3.7 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (kph)ର ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ।
Royal Enfield Flying Flea C6ର ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକକୁ ସହରର ଟ୍ରାଫିକକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବହୁତ ହାଲୁକା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ 3.5 ଇଞ୍ଚର ସର୍କୁଲାର କଲର TFT ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ ମିଳିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଇଡିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ରିଜେନରେଟିଭ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ, 5ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍, ଲିନ୍-ସେନ୍ସିଟିଭ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡୁଆଲ-ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଭଳି ଆଡଭାନ୍ସଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଇକ୍ କେବଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଡେଲିଭରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଲଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜାରି କରିବ ।