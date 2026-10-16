ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Royal Enfieldର Classic 650 Hypershift ଭର୍ସନ, ମାତ୍ର 125 ଜଣ ପାଇବେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ବାଇକ୍

ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନିଜର 125ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ Classic 650 ର ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ Hypershift ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 4.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

RE CLASSIC 650 HYPERSHIFT ROYAL ENFIELD NEW BIKE ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ବୁଲେଟ୍‌ ROYAL ENFIELD 125TH ANNIVERSARY ROYAL ENFIELD BULLET PRICE
Royal Enfieldର Classic 650 Hypershift ଭର୍ସନରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'Hypershift' ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲାଇଟ୍ ଗତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ରଙ୍ଗକୁ ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ସେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଇଥାଏ । (Image Credit: Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୁଲେଟ୍‌କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବୁଲେଟ୍‌ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚେନ୍ନାଇ ଓ ୟୁକେ ବେସ୍ଡ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍‌ Royal Enfield ନିଜ କମ୍ପାନୀର 125ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ Classic 650ର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ 'Hypershift' ଭାରତରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ପ୍ରମିୟମ୍‌ ବାଇକ୍‌ର ପ୍ରାଇସ୍ 4.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍‌) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ମଡେଲ୍‌ଟି ଭାରତ ସମତେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ମାର୍କେଟଗୁଡିକରେ ମାତ୍ର 125 ୟୁନିଟ୍‌ ପାଇଁ ଲିମିଟେଡ୍‌ ରହିବ । ତେବେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍‌ରେ କଣ ସବୁ ଚେଞେସ୍‌ ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।

Hypershift Royal Enfield Classic 650ର ଡିଜାଇନ୍ :

ନୂଆ Classic 650 Hypershiftର ମେକାନିକାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଲାଇଙ୍ଗ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରେଗୁଲାର୍ ପ୍ର ଡକ୍ସନ-ସ୍ପେକ୍ ମଡେଲ୍ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ କସମେଟିକ୍ ଡିଟେଲିଂ । ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'Hypershift' ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲାଇଟ୍ ଗତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ରଙ୍ଗକୁ ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ସେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍‌ର ଟିୟରଡ୍ରପ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 125-year କ୍ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଜ୍, ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବ୍ୟାଜିଂ ଏବଂ ହାଣ୍ଡ-ପେଣ୍ଟେଡ୍ ପିନଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

AI ଗୀତ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମ୍ୟୁଜିକ; ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ 'AI Labels'

Hypershift Royal Enfield Classic 650ର ଇଞ୍ଜିନ୍:

ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ ବାଇକ୍‌ରେ ପୂର୍ବପରି 648ccର ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ, ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 47hpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 52.3Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । ଏହାର ସେଟଅପ୍ Super Meteor 650ରୁ ଡେରିଭ୍ କରାଯାଇରେ RSU (Right Side Up) ଟେଲିସ୍କୋପିକ ଫର୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଟ୍ୱିନ୍-ଶକ୍ ଆବଜର୍ବରର ଟ୍ରାଭେଲ୍‌କୁ 101mmରୁ 90mmକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।

ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର୍ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 BSA Gold Star 650, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍‌

ବୁକିଂ ଟାଇମଲାଇନ ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍:

ଏହି ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ ବାଇକ୍‌କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା 16 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଦିନ 2pmରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା 28 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସେଲ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି Hypershift ମଡେଲ୍‌ଟି ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ Vallam Red (Rs 3.68 ଲକ୍ଷ) ତୁଳନାରେ Rs 58,000 ଅଧିକ ଏବଂ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ Black Chrome ଭେରିଏଣ୍ଟ (Rs 3.82 ଲକ୍ଷ) ତୁଳନାରେ Rs 43,500 ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ସଫଳ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଡେଲିଭରି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Mahindra XUV 3XOର CNG ମଡେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍‌

TAGGED:

ROYAL ENFIELD NEW BIKE
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ବୁଲେଟ୍‌
ROYAL ENFIELD 125TH ANNIVERSARY
ROYAL ENFIELD BULLET PRICE
RE CLASSIC 650 HYPERSHIFT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.