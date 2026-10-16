ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Royal Enfieldର Classic 650 Hypershift ଭର୍ସନ, ମାତ୍ର 125 ଜଣ ପାଇବେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ବାଇକ୍
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନିଜର 125ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ Classic 650 ର ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ Hypershift ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 4.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : October 16, 2026 at 4:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୁଲେଟ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚେନ୍ନାଇ ଓ ୟୁକେ ବେସ୍ଡ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ Royal Enfield ନିଜ କମ୍ପାନୀର 125ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ Classic 650ର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ 'Hypershift' ଭାରତରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ପ୍ରମିୟମ୍ ବାଇକ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ 4.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ମଡେଲ୍ଟି ଭାରତ ସମତେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ମାର୍କେଟଗୁଡିକରେ ମାତ୍ର 125 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଲିମିଟେଡ୍ ରହିବ । ତେବେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ରେ କଣ ସବୁ ଚେଞେସ୍ ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।
Hypershift Royal Enfield Classic 650ର ଡିଜାଇନ୍ :
ନୂଆ Classic 650 Hypershiftର ମେକାନିକାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଲାଇଙ୍ଗ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରେଗୁଲାର୍ ପ୍ର ଡକ୍ସନ-ସ୍ପେକ୍ ମଡେଲ୍ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ କସମେଟିକ୍ ଡିଟେଲିଂ । ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'Hypershift' ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲାଇଟ୍ ଗତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ରଙ୍ଗକୁ ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ସେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍ର ଟିୟରଡ୍ରପ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 125-year କ୍ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଜ୍, ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବ୍ୟାଜିଂ ଏବଂ ହାଣ୍ଡ-ପେଣ୍ଟେଡ୍ ପିନଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
Hypershift Royal Enfield Classic 650ର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ ବାଇକ୍ରେ ପୂର୍ବପରି 648ccର ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ, ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 47hpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 52.3Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । ଏହାର ସେଟଅପ୍ Super Meteor 650ରୁ ଡେରିଭ୍ କରାଯାଇରେ RSU (Right Side Up) ଟେଲିସ୍କୋପିକ ଫର୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଟ୍ୱିନ୍-ଶକ୍ ଆବଜର୍ବରର ଟ୍ରାଭେଲ୍କୁ 101mmରୁ 90mmକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।
ବୁକିଂ ଟାଇମଲାଇନ ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍:
ଏହି ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ ବାଇକ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା 16 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଦିନ 2pmରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା 28 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସେଲ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି Hypershift ମଡେଲ୍ଟି ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ Vallam Red (Rs 3.68 ଲକ୍ଷ) ତୁଳନାରେ Rs 58,000 ଅଧିକ ଏବଂ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ Black Chrome ଭେରିଏଣ୍ଟ (Rs 3.82 ଲକ୍ଷ) ତୁଳନାରେ Rs 43,500 ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ସଫଳ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଡେଲିଭରି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।