25 ଜୁନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ GTA 6 ବୁକିଂ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଅଫିସିଆଲ୍ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ
ରକଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଘୋଷଣା ହେଲା GTA 6 ଗେମ୍ ର ବୁକିଂ ତାରିଖ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ।
Published : June 19, 2026 at 2:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଗେମିଂ ଜଗତରୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗେମ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରକଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସ (Rockstar Games) ପକ୍ଷରୁ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏବଂ ମେଗା ବଜେଟ୍ ଗେମ୍ Grand Theft Auto VI (GTA 6) ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 25 ଜୁନ୍, 2026 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରିଟେଲର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗେମ୍ ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ବା ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଗେମର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
19 ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ ବଡ଼ ଲଞ୍ଚିଂ, ପେଶ୍ ହେଲା ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର:
ରକଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ର ଲଞ୍ଚିଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗେମର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ GTA 6 ଗେମ୍ ଆସନ୍ତା 19 ନଭେମ୍ବର, 2026 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଫିସିଆଲି ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆସିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗେମ୍ 2025 ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାମ ଏବଂ ଗେମ୍ର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ତାରିଖକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଲଞ୍ଚିଂ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହିତ ରକଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସ ତାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂଆ କଭର୍ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ପୁଣିଥରେ ପୁରୁଣା ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାଇସ୍ ସିଟି (Vice City)ର ଖୋଲା ଦୁନିଆକୁ ଫେରିବେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଗେମିଂ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ 'ଲୁସିଆ' ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଗେମ୍ ଚଲାଇବା ଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବ ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏହି ସେବା:
ରକଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସର ମାଲିକାନା ସଂସ୍ଥା ଟେକ୍-ଟୁ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ୍ ଗେମ୍ର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଞ୍ଚିଂ ଦିନ ଏହି ଗେମ୍ କେବଳ ସଦ୍ୟତମ ଜେନେରେସନ୍ କନସୋଲ୍ ଯେପରିକି ପ୍ଲେ-ଷ୍ଟେସନ୍ 5 ଏବଂ ଏକ୍ସବକ୍ସ ସିରିଜ୍ ଏକ୍ସ(X) ଏବଂ ଏସ(S) ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଖେଳାଯାଇପାରିବ । କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ କନସୋଲ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ପିସି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗେମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଅଫିସିଆଲ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେଲର୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବୁକିଂ ସୂଚନା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗେମିଂ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।