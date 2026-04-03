ଏମିତି ଉପାୟରେ ପୁରୁଣା ଲାପଟପ ହେବ ନୂଆ ! ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣାନ୍ତୁ...

ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲାପଟପ୍ ଏବେ ହେବ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଥୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ?

Here's your step-by-step guide to install ChromeOS Flex on old Windows laptop
ପୁରୁଣା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲାପଟପରେ ChromeOS Flex ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି (Image Credits: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 3, 2026 at 7:47 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଘରେ ପୁରୁଣା ଲାପଟପ ଅଛି କି ? କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟବହାର ଆସୁନି । ତାହାଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବୁ । ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁରୁଣା ଲାପଟପକୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

Chromebooks କଣ?

ଆପଣ କ୍ରୋମବୁକ୍‌ (Chromebooks) ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହା ଏକ ହାଲୁକା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ChromeOS ରେ ଚାଲିଥାଏ । କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ୱେବ୍-ଆଧାରିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଭାବରେ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହାକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଲାପଟପ୍ ପାଇଁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଉନ୍ନତ ନାଭିଗେସନ୍, ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା, କିବୋର୍ଡ ଏବଂ ମାଉସ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାଉଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

This is how web apps will appear on ChromeOS Flex
ChromeOS Flex ରେ ୱେବ୍ ଆପ୍ ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ (Image Credits: Google)

ChromeOS Flex ଅପଡେଟ କରି ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁର୍ନବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ପୁରୁଣା MacBookରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ ସପୋର୍ଟର(ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ନୁହେଁ) ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ 'ଭେରିଫାଏଡ୍ ବୁଟ୍' ବ୍ୟତୀତ, ChromeOS Flex ମୂଳତଃ ଏକ ନୂତନ Chromebookରେ ଆପଣ ପାଇପାରୁଥିବା ChromeOS ସହିତ ସମାନ - ସମାନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଗତି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଦାନ କରେ ।

The extension will allow you to turn your USB Drive into a bootable USB Installer
ଏହି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର USB ଡ୍ରାଇଭ୍‌କୁ ଏକ ବୁଟେବଲ୍ USB ଇନଷ୍ଟଲର୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ (Image Credits: Google)

ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ସର୍ଟକଟ୍ ଭାବରେ ୱେବ୍ ଆପ୍ ଯୋଡିପାରିବେ, ସେଗୁଡିକ ଠିକ୍‌ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପରି ଦେଖାଯିବ, ଏହା Chrome ବ୍ରାଉଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିବ ।

ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲାପଟପ୍‌କୁ Chromebookରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ:

  1. ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିଭାଇସ୍ - ପୁରୁଣା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର (ଅତିକମରେ 64-ବିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ଆବଶ୍ୟକ)
  2. ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆପ୍- ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍
  3. USB ଡ୍ରାଇଭ୍ - ଅତି କମରେ 8GB
  4. Chromebook Recover Utility - Chrome ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଉପଲବ୍ଧ
  5. କନେକ୍ଟେଭିଟି- ଇଣ୍ଟରନେଟ୍
ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ପୁରୁଣା ଲାପଟପ୍‌ରୁ Chromebook କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଡାଟାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେବା ଜରୁରୀ । କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ନୂତନ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଡାଟା ଡିଲିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଏହା କିପରି କରିବେ-

Final Installation
ଫାଇନାଲ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଲେସନ୍‌ (Image Credits: Google)

ପଦକ୍ଷେପ ୧- ପ୍ରଥମେ ଏକ ବୁଟେବଲ୍ USB ଇନଷ୍ଟଲର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।

  • ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ Chrome ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ Chromebook ରିକୋଭରି ୟୁଟିଲିଟି ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଲନ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ "ଷ୍ଟାର୍ଟ" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ସ୍କ୍ରିନରେ " Identity your Chromebook" ଚିହ୍ନଟ କରି ଲିଷ୍ଟରୁ ଏକ ମଡେଲ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
  • ମାନୁଫ୍ୟାଚ୍କୁରର ଭାବରେ Google ChromeOS Flex ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବରେ ChromeOS Flex ଚୟନ କରନ୍ତୁ
  • ଆପଣଙ୍କର USB ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଡ୍ରପ୍‌ଡାଉନ୍‌ରୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ "Create Now" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ପଦକ୍ଷେପ 2- USB ରୁ ବୁଟ୍ କରନ୍ତୁ

  • ଏବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲାପଟପ୍ ରିଭାଇଭ୍‌ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
  • ପୁରୁଣା ଲାପଟପରେ USB ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
  • ଲାପଟପ୍‌କୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଟ୍ ମେନୁ କୀ (କମନ୍‌ କୀ: F12, F9, F10, କିମ୍ବା ESC — ଆପଣଙ୍କ ଲାପଟପ୍‌ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) ଦବାନ୍ତୁ ।
  • ବୁଟ ବିକଳ୍ପ ତାଲିକାରୁ ଆପଣଙ୍କର USB ଡ୍ରାଇଭକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ପଦକ୍ଷେପ 3- "Try It Before You Buy It"

  • ChromeOS Flex USBରୁ ଲୋଡ୍ ହେବ।
  • ଏକ "Welcome" ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ।
  • "ଗେଟ୍‌ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯିବ: ChromeOS Flex ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା Try it firstକୁ
ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ "ChromeOS Flex ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରିପାରିବେ ।

ପଦକ୍ଷେପ ୪ - ଫାଇନାଲ ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ

  • ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
  • ଲଗଇନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେ ମେନୁରେ ଥିବା ChromeOS Flex ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲାପଟପରେ ChromeOS ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ChromeOS Flex କୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ତୁରନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ Windows ପରି ସୁପର-ଫାଷ୍ଟ ବୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ତଥାପି, ଏହାର କିଛି ଲିମିଟେସନ ଏବଂ ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା Photoshop ପରି ୱିଣ୍ଡୋଜ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚଲାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ରୋମରେ Pixlr ଓ Canva ପରି ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚଲାଇପାରିବ । ଏହା MS Word କିମ୍ବା Excel ପରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ Chrome ମାଧ୍ୟମରେ Google Docsରେ ଲେଖିବାକୁ କିମ୍ବା Google Sheetsରେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯାହା ୱେବ୍ ଆପ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମେସିନରେ ChromeOS Flex ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନଃବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରିଅଲମି 16 5Gର ଏଣ୍ଟ୍ରି, 50MP କ୍ୟାମେରା ସହ ମିଳିବ 7000mAhର ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଦୁନିଆରେ VinFastର ବଡ଼ ଧମାକା, ଆସୁଛି ନୂଆ ସେଭେନ୍ ସିଟର୍ VF MPV 7

Gmail ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ଇମେଲ୍ Username

