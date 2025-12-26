ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ରୋବୋଟ୍ ବିକଶିତ; ଆକାରରେ ଲୁଣ ଦାନାଠୁ ବି ଛୋଟ
ଗବେଷକମାନେ ବିକଶିତ କଲେ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ରୋବୋଟ୍ । ଏହାର ଆକାର ଗୋଟିଏ ଲୁଣ ଦାନାଠୁ ବି କମ୍ । ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 26, 2025 at 7:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋବୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଣିଥାଉ । ରୋବୋଟ୍ ମଣିଷ ପରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ ବି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅବିକଳ ଭାବରେ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ଦିଶିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୋବୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ? ଗବେଷକମାନେ ନିକଟରେ ଏପରି ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରୋବୋଟ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆକାରରେ ଲୁଣ ଦାନାଠୁ ବି କମ୍ ।
ପେନସିଲଭାନିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମିଶିଗନ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ 200 x 300 x 50 ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ବିମିଂ ରୋବୋଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ । ଏହି ରୋବୋଟ୍କୁ ଜଣେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭବ କରି ଜଟିଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଯୋଗ୍ୟ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ରୋବୋଟ୍ କରିଥାଏ ।
କେମିତି କାମ କରେ ଏହି ରୋବୋଟ୍ ?
ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପହଁରିବା ପରି ଗତିରେ ଗତି କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଛ ପରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ବଙ୍କା କରି ପାଣିକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ, ସେମାନେ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଆୟନଗୁଡ଼ିକୁ ହଲାଇଥାଏ । ଥରୁଥିବା ଆୟନଗୁଡ଼ିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି । ନ୍ୟୁଟନ୍ଙ୍କ ଗତିର ତୃତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ପାଣି ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ଏହି ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଗମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିପାରିବେ । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଲମ୍ବ ସମାନ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରାୟ 300 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସେନ୍ସର ଅଛି ଯାହା ତାପମାତ୍ରାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିପାରିବ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗରମ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରୋବୋଟ୍ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାଇନେଟିକ୍ ପ୍ରପଲ୍ସନ ଶୀର୍ଷକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଅନୁଯାୟୀ, ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗତିଶୀଳ ଅଂଶ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ନୁହେଁ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ LEDର ଆଲୋକ ଦ୍ବାରା ଚାର୍ଜ ହୋଇ ମାସ ମାସ ଧରି ପହଁରିପାରିବେ ।
ଏହି ରୋବୋଟ୍ରେ କଣ ଖାସ୍ ?
ରୋବୋଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏହି ରୋବୋଟ୍କୁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏହାର ଚାରିପାଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଏସବୁକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ମିଶିଗନ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଆସିଥିଲା ।
ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଲଟେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ । ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ 1000 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା । ପେନସିଲଭାନିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସହଯୋଗରେ, ସେମାନେ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ମେମୋରୀକୁ ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଫିଟ୍ କରିଥିଲେ । ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ବଳକା ଥିବା ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ।
ପରିଶେଷରେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ମାଇକ୍ରୋସ୍କପ୍ ରୋବୋଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକୃତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହି ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକର ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ବାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଠିକଣା ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋବୋଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋବୋଟ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜଟିଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ, ଦ୍ରୁତ ଗତି କରିପାରିବ, ନୂତନ ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହା ରୋବୋଟ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ବାର ଖୋଲିଥାଏ ।