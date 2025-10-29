MacBook Air, iPad Air ଓ iPad miniକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ କରିବ ଆପଲ୍‌; ମିଳିବ OLED ଡିସପ୍ଲେ

ETV Bharat / technology

ଆପଲ୍‌ ଏହାର ମ୍ୟାକବୁକ୍‌ ଏୟାର, ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ ଏୟାର ଏବଂ ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ ମିନିକୁ OLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

OLED Display
OLED ଡିସପ୍ଲେ ସହ MacBook Air, iPad Air ଓ iPad miniକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ କରିବ ଆପଲ୍‌ (Image Credit: Apple)
October 29, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍‌ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏୟାର୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଏୟାର୍ ଏବଂ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ମିନି ସମେତ ଏହାର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ OLED ଡିସପ୍ଲେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ OLED (ଜୈବିକ ଆଲୋକ-ନିର୍ମାଣକାରୀ ଡାୟୋଡ୍) ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ OLED ପ୍ରତି ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଯଦିଓ ଏହି ବର୍ଷ Mac ଏବଂ iPad ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଏହା 2021 ଏବଂ 2022ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ତର ତଳେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍‌ ମହାମାରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ରୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା । ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ସହିତ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

OLED ଡିସପ୍ଲେ କଣ ?

ଏକ OLED ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ଏକ ପତଳା, ନମନୀୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରେ, ପାରମ୍ପରିକ LCD ପରି ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକ୍ସେଲ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । OLED ସ୍କ୍ରିନ୍ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍‌ OLED ଡିସପ୍ଲେ ଥିବା ଡିଭାଇସର ୟେକୌଣସି କୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ସଠିକ ରଙ୍ଗ ଦିଶିଥାଏ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଓ ଖେଳରେ ସୁଗମ ଗତି ପାଇଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ LCD ବିକଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ ।

iPad miniରେ ପ୍ରଥମେ ହୋଇପାରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌

ଆପଲ୍‌ 3ଟି ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ, iPad mini ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ iPad miniର ଏକ OLED-ସଜ୍ଜିତ ସଂସ୍କରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ଡିସପ୍ଲେ ଟାବଲେଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $100 ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, କାରଣ OLED ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ । ଆପଲ୍‌ 2024 ଶେଷରେ iPad miniକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଚିପ୍ ଏବଂ Apple Intelligence ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଥିଲା ।

iPad Air
iPad Air (Image Credit: Apple)

ସେହିପରି iPad Air କଥା କହିଲେ, 2026 ବସନ୍ତରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ ଏୟାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଏବେ ବି ଏକ LCD ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ହୁଏତ OLEDକୁ ସ୍ବିଚ୍ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ iPad ପାଇଁ LCD ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ମ୍ୟାକ୍‌ ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ମିଳିବ OLED ଡିସପ୍ଲେ

ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ ଲାଇନଅପ୍ ପାଇଁ OLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାକ୍ ହେବ ଯାହା OLED ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତା’ପରେ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏୟାର୍ ଆସିବ । ଏୟାରର OLED ଅପଗ୍ରେଡ୍ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ । ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଆପଲ୍ ପ୍ରଥମେ 2015ରେ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍‌ରେ OLED ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ପରେ 2017ରେ ଏହାକୁ iPhone Xରେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । ଆପଲ୍‌ ନିଜର ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ iPhone Xକୁ 2017 ନଭେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଶେଷ ଅଣ-OLED iPhone ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା iPhone SEକୁ iPhone 16e ସହିତ ବଦଳାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ Vision Pro ହେଡସେଟ୍‌ର ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ OLEDର ଏକ ପ୍ରକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋ-OLED କୁହାଯାଏ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହେଲା Apple Vision Pro; M5 ଚିପ୍‌ ସହ ହେଲା ଲଞ୍ଚ

