ETV Bharat / technology

ମାତ୍ର 6.99 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Renault Kigerର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ! ମିଳିବ ଦମଦାର ଅଟୋ AC ସହ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ

କାର୍ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ରେନୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ SUV କାର୍ Kigerର ଏକ ନୂଆ Evolution+ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

New variant of Renault Kiger launched at just Rs 6.99 lakh
ମାତ୍ର 6.99 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Renault Kigerର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ (Image Credit: Renault India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ରେଞ୍ଚ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରେନୋ ଇଣ୍ତିଆ (Renault India) ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟରରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସବ୍‌କମ୍ପାକ୍ଟ SUV Rrnault Kigerର ଏକ ନୂଆ 'Evolution+' ଭରିଏଣ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ କାରର୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 6.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏଥିର ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗାଡିର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ଇଞ୍ଜିନ୍:

ଏହି ନୂଆ Evolution+ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ ନାଚୁରାଲି ଏସପିରେଟେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ (MT ଏବଂ AMT) ଏବଂ ଟର୍ବୋ ମୋଟର (କେବଳ MT)ର ଅପ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏକ 1.0 ଲିଟର ଟର୍ବୋଚାର୍ଜ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ପେଶ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଦାମ୍‌ 7.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ Renault ତାର Techno ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଏକ ନୂଆ ଟର୍ବୋ ମାନୁଆଲ ଅପ୍ସନ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ ଗିୟରବକ୍ସ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟର୍ବୋ ମାନୁଆଲ ଅପ୍ସନ କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ CVT ଅଟୋମାଟିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ହିsticky ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।

ଫିଚର୍ସ:

ନୂଆ Kiger Evolution+ ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପୁଶ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ/ଷ୍ଟପ୍ (Push Start/Stop) ସୁବିଧା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କାର୍ କି-ଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଭାବେ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (Auto AC) ଏବଂ ୱାୟରଲେସ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର ଦେଇଛି । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ସୁବିଧା ପାଇଁ ହାଇଟ୍-ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ସିଟ୍ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ମୋଟ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 13 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା:

ଏହି ନୂଆ ଟ୍ରିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ Renault Kigerର ମୋଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 9 ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 13 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି 13ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ମଡେଲ ଯେମିତି କି— Evolution+, Tecno MT, Tecno CVT, Emotion MT ଏବଂ Emotion CVT, କେବଳ 1.0 ଲିଟର ଟର୍ବୋଚାର୍ଜ୍ଡ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବାକି 8ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯେମିତି କି Authentic MT, Evolution MT, Evolution AMT, Evolution+ MT, Evolution+ AMT, Tecno MT, Tecno AMT ଏବଂ Emotion MTରେ ସାଧାରଣ 1.0 ଲିଟର ନାଚୁରାଲି ଏସପିରେଟେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯିବ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଶସ୍ତା ଦାମ୍‌ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଏହା ଅନ୍ୟ ସବ୍‌କମ୍ପାକ୍ଟ SUV ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 640 କିମି! ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା Skodaର ଦମଦାର 7-Seater EV

Citroen Aircrossର Comfort Edition ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ

Ampereର ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର Reo VYB ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ ଏବଂ ରେଞ୍ଚ

TAGGED:

RENAULT KIGER NEW VARIANT
RENAULT KIGER PRICE
RENAULT KIGER AUTOMATIC AC
ରେନୋ କିଗର ଏଭୋଲ୍ୟୁସନ ପ୍ଲସ
RENAULT KIGER EVOLUTION PLUS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.