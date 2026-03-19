ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ସରିଗଲା ଏହି କାର ?
କମ୍ପାନୀର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷର ଆମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାପାସିଟି ବଢେଇବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛୁ ।
Published : March 19, 2026 at 8:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Renault India ଭାରତରେ ନୂଆ Renault Dusterକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି । ଏଥର କିନ୍ତୁ ଏହି ଲାଇନ୍ଅପ୍ରେ ହାଇବ୍ରିଡ ଭର୍ସନକୁ ସାମିଲ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ଗତ 17 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଖୁଲସା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାଇବ୍ରିଡ ଭର୍ସନର ମୂଲ୍ୟ ଏପଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ ତଥାପି ଏହାର ବୁକିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
Renault India ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
Renault Duster ଲଞ୍ଚ ହେବାର ମୌକାକୁ ନେଇ Renault Indiaର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିକୋ ହିଡାଲ୍ଗୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ହାଇବ୍ରିଡ ପାୱରଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ରେସପନ୍ସ ମିଳିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବର୍ଷର ଆମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାପାସିଟି ବଢେଇବା ଦିଗରେ ଅଧିକ କାମ କରୁଛୁ ।"
Renault Duster ଚାହିଦା:
ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ରେନାଲ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଚାହିଦା ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରାଞ୍ଚଳ ବଜାରରୁ ଆସୁଛି । ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 39 ପ୍ରତିଶତ ବୁକିଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ରେନାଲ୍ଟ ନୂଆ ଡଷ୍ଟର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାଇଁ ବୁକିଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁକିଂ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ।
Renault Duster ମୂଲ୍ୟ:
ନୂଆ ରେନାଲ୍ଟ ଡଷ୍ଟରକୁ କମ୍ପାନୀ 10.29 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଚର ଏବଂ ଏକ ଆଗାମୀ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ ସମେତ ଅନେକ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିବ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ନୂତନ ରେନାଲ୍ଟ ଡଷ୍ଟର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ଲାଇନଅପରେ ଯୋଗ ଦେବ ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା Authentic, Evolution, Techno, Techno+ ଏବଂ Iconic ଟ୍ରିମ୍ସ ।
ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସଂସ୍କରଣର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଦୀପାବଳି ପାଖାପାଖି ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରି-ବୁକିଂ ପାଇସାରିଛି।