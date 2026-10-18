ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Renault Duster ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ
ରେନୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି Renault Dusterର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ରେ ରେନୋ ତାର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ 'E-Tech 160' ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିଛି।
Published : October 18, 2026 at 2:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ କାର୍ ମେକର କମ୍ପାନୀ Renault India ନିଜର ପପୁଲାର ଗାଡ଼ି Renault Dusterର ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାଇସ୍ 16.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ସିଧାସଳଖ Maruti Grand Vitara ଏବଂ Toyota Hyryder ଭଳି ଦମଦାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ Evolution, Techno ଏବଂ Emotionର 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 1.0-ଲିଟର ଏବଂ 1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅପ୍ସନ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ E-Tech 160 ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ୍:
ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ରେ ରେନୋ ତାର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ 'E-Tech 160' ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏଥିରେ 1.8-ଲିଟର, 4-ସିଲିଣ୍ଡର ବିଶିଷ୍ଟ ନାଚୁରାଲି ଏସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 1.4 kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ 158 bhpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 208 Nm ର ପିକ୍ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏକ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ରନ୍ କରେ । ସ୍ପିଡ୍ ମାମଲାରେ ଏହି କାର୍ ମାତ୍ର 9.6 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 kmphର ରଫ୍ତାର ଧରିପାରେ । ଗାଡ଼ିରେ 50-ଲିଟରର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ARAI-ରେଟେଡ୍ 29 kmplର ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍ ସହ 1,400 kmରୁ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଏହା 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (EV) ମୋଡ୍ରେ ଚାଲିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ଫିକ୍ସଡ୍ ଗିୟର ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ:
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରାର e-CVT ଗିୟରବକ୍ସ ତୁଳନାରେ Duster ହାଇବ୍ରିଡ୍ରେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଗିୟର ରେସିଓ ଥିବା ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ ଗିୟରବକ୍ସ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ EV ସହ 6ଟି ଅଟୋମାଟିକ ଅପରେଟିଂ ମୋଡ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାର ଡାଇନାମିକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନ ଓ ମୋଟର ମିଶି ପାୱାର ଦିଅନ୍ତି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋସନରେ କେବଳ ମୋଟର ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଏ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରେ । ICE ମୋଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନର୍ଜି ରିକଭରୀ ମୋଡ୍ରେ ରିଜେନରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ହେବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ ।
ନୂଆ ଏକ୍ସଟିରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ:
ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସଟିରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍ର LED ଡେ-ଟାଇମ୍ ରନିଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ (DRLs) ସହ ରି-ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ସ ମିଳୁଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରୀଲ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ Duster ବ୍ୟାଜିଂ ଦିଆଯାଇ ରେନୋ ଲୋଗୋକୁ ହଟାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ଇଲୁମିନେଟେଡ୍ ଲୋଗୋ ସହ 'Hybrid E-Tech 160'ର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାଜିଂ ରହିଛି । ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟ୍ରାଏ-ଏଙ୍ଗୁଲାର ଟେଲ୍-ଲାଇଟ୍ସକୁ ଏକ ନୂଆ LED ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଇଣ୍ଟିରିୟର କେବିନ ସେକ୍ସନ Dune Brown ଥିମ୍ ସହ ୱାୟରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଓ ଆପଲ୍ କାର୍ପ୍ଲେ ସପୋର୍ଟ ଥିବା 10.1-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍, 10.25-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର, ପ୍ୟାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହ ଆସୁଛି । ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଲେଭଲ-2 ADAS ଏବଂ ଚାରିଟି ଯାକ ଚକରେ ଡିସ୍କ୍ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।