ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Reliance JioTag 2, ମାତ୍ର 1,249 ଟଙ୍କାରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ ଆଇଓଏସ୍‌କୁ କରିବ ସପୋର୍ଟ

ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସର୍ବାଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ JioTag 2 କୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

Reliance JioTag 2 launched in India, will support Android and iOS for just Rs 1,249
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Reliance JioTag 2, ମାତ୍ର 1,249 ଟଙ୍କାରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ ଆଇଓଏସ୍‌କୁ କରିବ ସପୋର୍ଟ (Image Credit: Amazon/Jio)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ Reliancer Jio ଟେକ୍ନଲୋଜି ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି । ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ନିଜର JioTag 2 କୁ ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ଭଳି ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି । ଏହା ଏକ ଟ୍ରାକର ଡିଭାଇସ୍ ଅଟେ ଯାହା Google Find Hub ଏବଂ Apple Find My ସହିତ କାମ କରେ, ଯେଉଁଥରେ ଯୁଜର୍ସ ଯେ କୌଣସି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ଟ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ ।

ଏଠାରେ କହିରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ହି ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍‌ଟି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ 2023 ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ ର ସ୍ଥାନ ନେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାକର୍‌କୁ ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ରେଡ୍ ଭଳି 3ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର ବିକଳ୍ପରେ କିଣିପାରିବେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଛୋଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1,249 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମାଜନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Amazon India) ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

JioTag 2ର ଫିଚର୍ସ:

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ସିମ୍ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ:

ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ 2 କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ସିମ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ପଡ଼େନାହିଁ । ଏହା ନିଜର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 'ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଲୋ ଏନର୍ଜି' (Bluetooth Low Energy) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ।

ତେଜ୍ ଆଲର୍ଟ ବଜର୍:

ଚାବି, ବ୍ୟାଗ୍, ୱାଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଲଗେଜ୍ ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ହଜିଯିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ତେଜ୍ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ 120dB ର ବଜର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ବଜର୍‌କୁ ଅନ୍ କରି ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ ।

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅପଡେଟ୍:

ଯଦି ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଟି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ର ବିଶାଳ କମ୍ୟୁନିଟି ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାଟିବିଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଏହାର ଲୋକେସନ୍ କୁ ସେମି-ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ (Semi-real-time) ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶ ଏବଂ ମହାଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ପତା ଲଗାଇ ପାରିବେ । ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଲଷ୍ଟ ମୋଡ୍' (Lost Mode) ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଫେରି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା:

ଏହି ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାକର୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସହଜରେ ବଦଳାଯାଇପାରୁଥିବା କଏନ୍-ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ରିଟେଲ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ମଜଭୁତ ପଲିକାର୍ବୋନେଟ୍ ବଡ଼ି:

ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିର ଝଟକାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ JioTag 2 କୁ IP64 ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବାହ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାନର ମଜଭୁତ ପଲିକାର୍ବୋନେଟ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ମାଉଣ୍ଟିଂ ହୋଲ୍ (Mounting Hole) ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ବି କି-ରିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ସହଜରେ ଝୁଲାଇ ପାରିବେ । ସାଇଜ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମାତ୍ର 101 x 62 x 17mm ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଓଜନ ମାତ୍ର 30 ଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପକେଟ୍ କିମ୍ବା ୱାଲେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ବଜାରରେ ବମ୍ପର ଧମାକା! ଜୁଲାଇରେ ରେକର୍ଡ 4.7 ଲକ୍ଷ କାର୍ ବିକ୍ରି, ମାରୁତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଫୋନ Galaxy F70e 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ବିବାଦରେ Google Earth ପ୍ଲାଟଫର୍ମ! 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁରୁଣୁ ଫିଚର୍‌କୁ ରୋଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଗୁୁଗୁଲ୍‌

ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା ନୂଆ Hero Vida ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର୍: ମିଳିବ ଦମଦାର୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

TAGGED:

RELIANCE JIOTAG 2
RELIANCE JIOTAG 2 PRICE
GOOGLE FIND HUB
APPLE FIND MY
RELIANCE JIO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.