ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Reliance JioTag 2, ମାତ୍ର 1,249 ଟଙ୍କାରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ ଆଇଓଏସ୍କୁ କରିବ ସପୋର୍ଟ
ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସର୍ବାଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ JioTag 2 କୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : August 3, 2026 at 8:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ Reliancer Jio ଟେକ୍ନଲୋଜି ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି । ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ନିଜର JioTag 2 କୁ ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ଭଳି ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି । ଏହା ଏକ ଟ୍ରାକର ଡିଭାଇସ୍ ଅଟେ ଯାହା Google Find Hub ଏବଂ Apple Find My ସହିତ କାମ କରେ, ଯେଉଁଥରେ ଯୁଜର୍ସ ଯେ କୌଣସି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ଟ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ ।
ଏଠାରେ କହିରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ହି ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ 2023 ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ ର ସ୍ଥାନ ନେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାକର୍କୁ ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ରେଡ୍ ଭଳି 3ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର ବିକଳ୍ପରେ କିଣିପାରିବେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଛୋଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1,249 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମାଜନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Amazon India) ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
JioTag 2ର ଫିଚର୍ସ:
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ସିମ୍ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ:
ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ 2 କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ସିମ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ପଡ଼େନାହିଁ । ଏହା ନିଜର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 'ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଲୋ ଏନର୍ଜି' (Bluetooth Low Energy) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ।
ତେଜ୍ ଆଲର୍ଟ ବଜର୍:
ଚାବି, ବ୍ୟାଗ୍, ୱାଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଲଗେଜ୍ ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ହଜିଯିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ତେଜ୍ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଇନ୍-ବିଲ୍ଟ 120dB ର ବଜର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ବଜର୍କୁ ଅନ୍ କରି ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ ।
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅପଡେଟ୍:
ଯଦି ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଟି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ର ବିଶାଳ କମ୍ୟୁନିଟି ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାଟିବିଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଏହାର ଲୋକେସନ୍ କୁ ସେମି-ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ (Semi-real-time) ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶ ଏବଂ ମହାଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ପତା ଲଗାଇ ପାରିବେ । ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଲଷ୍ଟ ମୋଡ୍' (Lost Mode) ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଫେରି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା:
ଏହି ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାକର୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସହଜରେ ବଦଳାଯାଇପାରୁଥିବା କଏନ୍-ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ରିଟେଲ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ମଜଭୁତ ପଲିକାର୍ବୋନେଟ୍ ବଡ଼ି:
ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିର ଝଟକାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ JioTag 2 କୁ IP64 ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବାହ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାନର ମଜଭୁତ ପଲିକାର୍ବୋନେଟ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ମାଉଣ୍ଟିଂ ହୋଲ୍ (Mounting Hole) ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ବି କି-ରିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ସହଜରେ ଝୁଲାଇ ପାରିବେ । ସାଇଜ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମାତ୍ର 101 x 62 x 17mm ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଓଜନ ମାତ୍ର 30 ଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପକେଟ୍ କିମ୍ବା ୱାଲେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ଅଟେ ।