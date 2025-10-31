Jio ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚଲାଇବେ Google AI Pro
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ହୋଇଛି । ଯାହାଫଳରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁଜର 18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା Google AI Pro ଚଲାଇପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 31, 2025 at 1:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର । କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ Google ସହିତ ଏକ ସହଭାଗିତା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଜିଓ ୟୁଜରମାନେ 18 ମାସ ପାଇଁ Google AI Proକୁ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ, ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ପ୍ରୋର ଆକ୍ସେସ ପାଇଁ 35,100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଜିଓର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁଜରମାନେ ମାଗଣାରେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ।
ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗୁଗଲ୍ର ଜୁଲାଇ ଘୋଷଣା ପରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୟସର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 19,500 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା ଜେମିନି ଏଆଇ ପ୍ରୋ (Gemini AI Pro) ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଗୁଗଲ୍ର ଅଫର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 12 ମାସ ପାଇଁ ଜେମିନି ଏଆଇ ପ୍ରୋ ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲ୍ ସହିତ ରିଲାଏନ୍ସ ସହଭାଗିତା ଯୋଗ୍ୟ ଜିଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ 18 ମାସ ପାଇଁ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
ଏ ନେଇ RIL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି, "ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 1.45 ବିଲିୟନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ କରିବା । ଗୁଗଲ୍ ଭଳି ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆମର ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାରତକୁ କେବଳ AI-ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ବରଂ AI-ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ।"
Google AI Pro କଣ ?
ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ପ୍ରୋ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଦେୟୟୁକ୍ତ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦରେ Googleର ଉନ୍ନତ AI ମଡେଲ୍, ଉପକରଣକୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ରିଜନିଂ ପାଇଁ Gemini 2.5 Pro, Veo 3 ସହିତ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍, ଡିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ NotebookLM ଭଳି ଉପକରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ସୀମା ଭଳି ଫିଚର ଅଛି । ଏହା Google Drive, Gmail ଏବଂ Photosରେ 2 TB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଡଲ୍ କରେ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକତା, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଗବେଷଣା କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି।
କେଉଁ ୟୁଜର ଲାଭ ପାଇବେ ?
ଏହି ଜିଓ ଅଫର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ AIର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏହି ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର 5G ଅସୀମିତ ଯୋଜନା ସହିତ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ₹349 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ଲାନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯୋଗ୍ୟ ୟୁଜରମାନେ MyJio ଆପ୍କୁ ଯାଇ ଏହି ଫିଚରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ ।
ଅଫରରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ?
- Jio ଏବଂ Google ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସହଭାଗିତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇବେ ଛାତ୍ର, ଗବେଷକ ଏବଂ ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ, ଯେଉଁମାନେ AI ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।
- ୟୁଜର Gemini AI Pro Plan ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଏକାଧିକ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
- Gemini 2.5 Pro ହେଉଛି Googleର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ AI ମଡେଲ୍, ଯାହା ରିଜନିଙ୍ଗ, କୋଡିଂ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । କମ୍ପାନୀ 2TB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ତଥ୍ୟ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
- ଏହା Veo 3.1 ଏବଂ Nano Banana ପରି ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି AI ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ । ଏହା ସହିତ, ବୃତ୍ତିଗତମାନେ Gmail, Docs ଏବଂ Videos ପରି ଲୋକପ୍ରିୟ Google ଆପ୍ସରେ AI ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ଇମେଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମରି ଏବଂ ଭିଡିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ।