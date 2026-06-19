ETV Bharat / technology

ରିଲାଏନ୍ସ AGM: ଜିଓ ଆଇପିଓ (Jio IPO)କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ଏଆଇ ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌କୁ ନେଇ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଜିଓର ମେଗା ଆଇପିଓ ସମେତ ସାଟେଲାଇଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Representative Image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର (getty image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 4:55 PM IST

|

Updated : June 19, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (Reliance industries Limited)ର 49ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ବା ଏଜିଏମ (AGM) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଜିଓର ମେଗା ଆଇପିଓ (Jio IPO) ସମେତ ସାଟେଲାଇଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।

Jio Platforms IPO :

ଏହି ଏଜିଏମ (AGM) ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆଇପିଓ । ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଓର ବୋର୍ଡ ଆଜି ହିଁ ଏହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରେଡ୍ ହେରିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସପେକ୍ଟସ୍ ବା ଡିଆରଏଚପି (DRHP)କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି ହିଁ ମାର୍କେଟ୍ ରେଗୁଲେଟର ସେବି (SEBI) ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନା ମୁତାବକ, ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହି ଆଇପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଟଙ୍କା ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ 27 କୋଟି ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ବଜାରକୁ ଆଣିବ । ପ୍ରାୟ 4 ବିଲିୟନ ଡଲାର୍ (ପ୍ରାୟ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ) ମୂଲ୍ୟର ଏହି ସେୟାର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନେତୃତ୍ୱ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ନେଉଛନ୍ତି ।

ଆସୁଛି ନିଜସ୍ୱ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ:

ଜିଓ ଇନଫୋକମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ମହାକାଶରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଦୁର୍ଗମ, ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଫାଇବର (Fiber) କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର, ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜିଓ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ 'ଲୋ-ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟ୍' ବା ଏଲଇଓ (Low Earth Orbit - LEO) ସାଟେଲାଇଟ୍ କନଷ୍ଟେଲେସନ (Satellite Constellation) ନେଟୱର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ କ୍ଷମତା ଲିଜ୍‌ରେ ନେଉଛି । ଏହାସହିତ ଭାରତରେ ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି ।

ଜାମନଗରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏଆଇ (Sovereign AI) ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର:

ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ କେବଳ ବିଦେଶୀ ଏଆଇ (AI)ର ଗ୍ରାହକ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଏହାର ନିର୍ମାତା ସାଜିବ । ଏଥିପାଇଁ 'ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ' (Reliance Intelligence) ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରଠାରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଆଇ କ୍ଲାଉଡ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରୁଛି । 120 ମେଗାୱାଟର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୁଚ୍ (Kutch)ର ସୌର ଶକ୍ତି ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା ଏନଭିଡିଆ (NVIDIA)ର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ GB300 GPU ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହା 75,000ରୁ ଅଧିକ H100 GPU ସହ ସମାନ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ 22ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଏଆଇ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଫଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା WhatsAppର ପେଡ୍ ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ମାସକୁ ମାତ୍ର 79 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ସୁବିଧା

ରେକର୍ଡ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ:

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 (FY26)ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ 9.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 11,75,919 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ପାନୀର ନିଟ୍ ଲାଭରେ 17.8% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ (Google) ଏବଂ ମେଟା (Meta) ସହଭାଗିତାରେ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ JioBharatIQ, AI Vyapar, JioHealthIQ, JioLearnIQ ଏବଂ JioKrishiIQ ଭଳି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଧାରିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାଛଡ଼ା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଜିଓର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 5G ନେଟୱର୍କକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ସହ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ 6G ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉପରେ କାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

Last Updated : June 19, 2026 at 5:05 PM IST

TAGGED:

RELIANCE AGM 2026
MUKESH AMBANI AI
JIO SPACEFIBER INTERNET
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଆଇପିଓ
RELIANCE JIO IPO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.