ETV Bharat / technology

RIL AGM 2026: ଆସିଗଲା ଜିଓର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ AI ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ

ରିଲାଏନ୍ସ AGMରେ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ କଲ୍ ଏଆଇ ଭଏସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ମିଡିଆ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ 5ଜି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ମେଗା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

Jio AI Call Agent launched in RIL's 49th AGM.
RILର 49ତମ AGMରେ Jio AI କଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । (Image Credit: YouTube/Reliance Updates)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 6:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍‌ର 49 ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ଦେଶର 52 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ବୈପ୍ଳବିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟୁଲ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର, ଚାଟିଂ ଏବଂ ଟିଭି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ । ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟି ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

Gen AI Media Studio: ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ‘ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ ମିଡିଆ ଷ୍ଟୁଡିଓ’ ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଭିଡିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ଭଏସଓଭର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କରିପାରିବେ ।

Ai Snapshot Content Commerce: ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ‘କଣ୍ଟେଣ୍ଟ-ଟୁ-କମର୍ସ’ ଫିଚର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ କୌଣସି ସିନେମା, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଭ୍ ଶୋ' ଦେଖୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଭିଡିଓ ଭିତରେ ଥିବା କଳାକାର ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ, ଘଣ୍ଟା, ଚଷମା କିମ୍ବା ଜୋତାକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏଆଇ ସ୍ନାପସଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ଅନଲାଇନ୍ କିଣିପାରିବେ ।

Ai Voice Agent for calls: ଏହି ନୂତନ ‘ଜିଓ କଲ୍ ଏଆଇ’ ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଏସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ (Real-time) ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୁଣାଇବ । ଏହି ସେବା ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଭାରତର ସମସ୍ତ 22ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେବ ।

Jio Teleframe: ଏହି ସୁବିଧା ବିଶେଷ ଭାବେ ଭିଡିଓ କଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଭିଡିଓ କଲ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଆପ୍ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପଛର ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିଦେବ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ବାର୍ତ୍ତାଳପର ଏକ ସଠିକ୍ ଲିଖିତ ନୋଟ୍ (Automated Summary) ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ ।

Ai Agents: କମ୍ପାନୀ ତାର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ମେସେଜିଂ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରିପାରିବେ ।

Jio Bharat IQ Apps: ଜିଓଭାରତ ଆଇକ୍ୟୁ ବ୍ୟାନର ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ଭାରତ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜାରି କରିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘AI Vyapar’ (ଆଇ ବିଜନେସ୍), ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ‘JioHealthIQ’ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ତଥା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ‘JioLearnIQ’ ଓ ‘JioKrishiIQ’ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତି ଶସ୍ତାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଏଆଇ ସେବା ଯୋଗାଇବ ।

Jio announces five new apps.
ଜିଓ ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ ଆପ୍ ଘୋଷଣା କିରିଛି । (Image Credit: YouTube/Reliance Updates)

ଜିଓର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ଲାନ୍: 2030 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଚଲାଇବେ 5G

ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ରୋଡ୍‌ମାପ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା 2030 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ତାର ପ୍ରତିଟି ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ 5G ନେଟୱର୍କକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଦେଶରେ ଜିଓ ଏୟାରଫାଇବର (Jio AirFiber)ର ଚାହିଦା ଏଭଳି ବଢ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 60,000 ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏହାକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ମିଲିୟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ଘର ଏହି ହୋମ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲେଣି । ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକ ମାସକୁ ହାରାହାରି 42.3 GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ 268 ମିଲିୟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ 5G ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଚୀନ୍ ବାହାରେ ଜିଓ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 5G ନେଟୱର୍କ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ସହ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରିଲାଏନ୍ସ AGM: ଜିଓ ଆଇପିଓ (Jio IPO)କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ଏଆଇ ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌କୁ ନେଇ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

TAGGED:

JIO CALL AI VOICE
JIOHOTSTAR GEN AI
JIO 5G TARGET 2030
ଜିଓ ଆଇ କଲ ଟୁଲ୍ସ
JIO AGM 2026 AI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.