ରେଡମିର ନୂଆ ଧମାକା: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Redmi Note 15 SE 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍
Published : April 3, 2026 at 9:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା ସାଓମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଏକ ନୂତନ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ନାମ Redmi Note 15 SE 5G । ନୂତନ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ରେଡମି ନୋଟ୍ 15 5G ହେଉଛି ରେଡମି ନୋଟ୍ 15 5Gର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ । ଏହି ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଦେଶରେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସାଓମିର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
Redmi Note 15 SE 5G ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ନୂତନ ରେଡମି ନୋଟ୍ 15 SE 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଏକ ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଯାହା ସାଓମିର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HyperOS 2ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ 6.77-ଇଞ୍ଚ (1,080x2,392 ପିକ୍ସେଲ୍) କର୍ଭଡ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
ଏହା ସହିତ ଏହା 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍, 3,200 ନିଟସ୍ର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା TÜV Rheinland ଲୋ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍, ସର୍କାଡିଆନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଏବଂ ଫ୍ଲିକର୍ ଫ୍ରି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରେ ଯେ ଏହି ଫୋନଟି ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP65 + IP66 ରେଟିଂ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ।
ନୂତନ ରେଡମି ନୋଟ୍ 15 SE 5Gରେ କ୍ୱାଲକମ୍ର 4ଏନ୍ଏମ୍ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 6 Gen 3 ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 2.4GHz ର ପିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ଆଡରେନୋ ଜିପିୟୁ, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4x RAM, ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 2.2 ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଏସଡି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ । ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏକ ଅଣ୍ଡର-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଏବଂ AI ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
Redmi Note 15 SE 5G କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍
ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂତନ ରେଡମି ନୋଟ୍ 15 SE 5Gରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1/2.88-ଇଞ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ହଣ୍ଟର୍ 400 ସେନ୍ସର ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/1.8) ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହା ସହିତ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟରେ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ରେଡମି ନୋଟ୍ 15 SE 5Gରେ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 1/4-ଇଞ୍ଚ ସେନ୍ସର ସହିତ 20-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.2) କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହା 4K/30 fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବ ।
ନୂତନ ରେଡମି ନୋଟ୍ 15 SE 5G ଏକ 5,800mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା 45W ଫାଷ୍ଚ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । କନକ୍ଟେଭିଟି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 5G, 4G ଏଲଟିଇ, ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.1, ଏକ ୟୁଏସ୍ବିତ ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ, ଜିପିଏସ, ଗ୍ଲୋନାସ୍, ବିଡିଏସ୍ ଏବଂ ଗାଲିଲିଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଫୋନଟିର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 178g ।
Redmi Note 15 SE 5G ମୂଲ୍ୟ
ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରେଡମି ନୋଟ୍ 15 SE 5G ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 24,999 ଟଙ୍କା । 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 25,999 ଟଙ୍କା । 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 27,999 ଟଙ୍କା ।
କମ୍ପାନୀ ସାଓମି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡରେ 2,000 ଟଙ୍କାର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ 4,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାରତରେ 7 ଏପ୍ରିଲରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ସାଓମିର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ରେଡମି ନୋଟ୍ 15 SE 5G କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ୍, କ୍ରିମସନ ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ଫ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।