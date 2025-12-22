ETV Bharat / technology

ଆସିଗଲା ତାରିଖ; ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Redmi Note 15 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ

ରେଡମି ନୋଟ୍‌ 15 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ଲାକ୍‌, ଗ୍ଲେସିଅର ବ୍ଲୁ ଓ ମିଷ୍ଟ ପର୍ପଲ୍‌ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

Redmi Note 15 5G
Redmi Note 15 5G (Image Credit: Redmi India)
Published : December 22, 2025 at 1:44 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Xiaomiର ସବ-ବ୍ରାଣ୍ଡ Redmi ଜାନୁଆରୀ 6, 2026ରେ ଭାରତରେ Note 15 5G ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଡିସପ୍ଲେ, ପ୍ରୋସେସର, କ୍ୟାମେରା, ବ୍ୟାଟେରୀ, ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ IP ରେଟିଂ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ Xiaomiର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ବଜେଟ୍‌ ଫୋନ ଭାବେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ସାଓମି ଇଣ୍ଡିଆ ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ Amazon ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭାରତ-ସ୍ପେକ୍ Redmi Note 15 5Gର ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ଅଧିକ RAM କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

Redmi Note 15 5G: କେତେ ରହିପାରେ ଦାମ ?

ଟିପ୍ସଟର ଅଭିଷେକ ଯାଦବ ଏକ X ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କନଫିଗିରେସନ ଉପରେ ଆଧାର କରି Redmi Note 15 5Gର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 22,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24,999 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାଦବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ Xiaomi ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ Redmi Pad 2 5G ଲଞ୍ଚ କରିବ ।

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, Redmi Note 15 5G ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ PLN 1,199 (ପ୍ରାୟ 29,980 ଟଙ୍କା)ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ କିଛି ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ କଳା, ଗ୍ଲେସିୟର୍ ନୀଳ ଏବଂ ମିଷ୍ଟ ପର୍ପଲ୍ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Redmi Note 15 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ସାଓମି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ଏକ ଲାଇଭ୍ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 108MP ରିଅର କ୍ୟାମେରା ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS), ମଲ୍ଟିଫୋକାଲ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲିଜେଣ୍ଡ ଏବଂ ଡାଇନାମିକ୍ ସଟ୍ ସହିତ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଫୋନଟି 45W ଦ୍ରୁତ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 5,520mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହ ଆସିବ । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 1.6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଡିଭାଇସଟି ଏକ Snapdragon 6 Gen 3 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ Snapdragon 6 Gen 1 ତୁଳନାରେ 10 ପ୍ରତିଶତ GPU ବୁଷ୍ଟ ଏବଂ 30 ପ୍ରତିଶତ CPU ବୁଷ୍ଟ ରହିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରେ ଯେ Redmi Note 15 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 48 ମାସର ଲାଗ୍-ଫ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବ । ସେହିପରି ଏହି ଡିଭାଇସରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66 ରେଟିଂ ରହିବ । ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 3200 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, ହାଇଡ୍ରୋ ଟଚ୍ 2.0 ଏବଂ TUV ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ କେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେସନ ସହିତ 6.77-ଇଞ୍ଚ କର୍ଭଡ୍‌ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ ।

TAGGED:

REDMI NOTE 15 5G PRICE
REDMI
ରେଡମି
ରେଡମି ନୋଟ 15 5ଜି
REDMI NOTE 15 5G INDIA LAUNCH

