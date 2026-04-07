ରେଡମିର ନୂଆ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍: କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିବ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 9,999 ଟଙ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଏକ ଉନ୍ନତ 5G ଫୋନ୍ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।
Published : April 7, 2026 at 9:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରେଡମି । ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଓମିର ସବ୍ବ୍ରାଣ୍ଡ Redmi ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ Redmi A7 Pro 5G । ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତକ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପୋଷ୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ, ଏହା ଛଡା 32 ମେଗାପିକ୍ସେଲର କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ସମସ୍ତ ଫିଟର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍:
ରେଡ୍ମି A7 Pro 5Gରେ ଏକ 6.9 ଇଞ୍ଚର ଏଲ୍ସିଡି ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 120Hzର ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ହାଇ ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଗେମିଂ ଏବଂ ହାଇ-ଡେଫିନିସନ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ଫୋନର ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ୱାଟରଡ୍ରପ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଚ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ମଡର୍ନ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ।
ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
କମ୍ ଦାମରେ 5ଜି ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ରେଡମି ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ 5ଜି ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହା କେବଳ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ଏହି ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାଓମିର ନୂଆ HyperOS 3 ରେ କାମ କରିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ କରିବ ।
Redmi A7 Pro 5Gର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର 6,300mAhର ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ । ଏହା ସହିତ 15Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ 32MPର AI ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ 8MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ।
ଆଧୁନିକ AI ଫିଚର୍ସ:
ରେଡ୍ମି ଏହି ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 'Circle to Search' ଏବଂ ଜେମିନି ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ଗୁଗଲର କିଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଜିନିଷଗୁଡିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଏବଂ ଏଆଇର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଦାମ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 9,999 ଟଙ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଓମି ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଫଲାଇନ୍ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 13 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଏକ ଉନ୍ନତ 5G ଫୋନ୍ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।