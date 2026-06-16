7,450mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Redmiର ନୂଆ 5ଜି ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍
ଫୋନ୍ରେ ଗେମିଂ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 8500 Ultra ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ଚିପ୍ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହାର ପିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ 3.4 GHz ଅଟେ ।
Published : June 16, 2026 at 4:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଦମଦାର୍ ପରଫରମାନ୍ସ, ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରେଡମୀ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଶାଓମୀର ସବ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ରେଡମୀ (Xiaomi Redmi) ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟର୍ବୋ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫୋନ୍ Redmi Turbo 5କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁପର ଚିପ୍ସେଟ୍ର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Redmi Turbo 5ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଫୋନ୍ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର 7,450mAhର ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାସହ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 100Wର ୱାୟରଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 27Wର ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନ୍ରେ ଗେମିଂ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 8500 Ultra ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ଚିପ୍ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହାର ପିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ 3.4 GHz ଅଟେ । ଏହା AnTuTu ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଉପରେ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର୍ କରିବା ସହ ଫୋନ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 3D Ice-Loop କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 3,500 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 6.59-ଇଞ୍ଚର 1.5K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଫୋନ୍ ପଛରେ ଓପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା 50MPର Sony IMX882 OIS ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 8MPର ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସେଲଫି ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ 20MP କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Redmi Pixel Matrix ଲାଇଟ୍ ଫିଚର୍ ମିଳୁଛି । ଏହି ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ଫୋନ୍ଟି Android 16 ଆଧାରିତ HyperOS 3 ଉପରେ ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀ 4 ବର୍ଷର OS ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ର ପକ୍କା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ IP66, IP68 ଏବଂ IP69Kର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରକ୍ଷା ରେଟିଂ ମିଳିଛି ।
Redmi Turbo 5ର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅଫର୍:
ଭାରତରେ ଏହାର 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବେସ୍ ମଡେଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 37,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 12GB RAM + 256GB ଟପ୍ ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ 40,999 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ SBI, ICICI ଏବଂ Axis ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କାର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତା 19 ଜୁନ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମାଜନ (Amazon India) ରେ ଆସଫାଲ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍, ନାଇଟ୍ରୋ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଟର୍ବୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।