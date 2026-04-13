ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Redmi A7 Pro 5G; ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍
ରେଡ୍ମି (Redmi) ଏହି ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 'Circle to Search' ଏବଂ ଜେମିନି ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ଗୁଗଲର କିଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ AI ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
Published : April 13, 2026 at 5:02 PM IST
REDMI , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଭାରତରେ Redmi A7 Pro 5G ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ଅନେକ ବିଶେଷ ଫିଚର ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ନୂଆ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବଜେଟ୍ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍:
ରେଡ୍ମି A7 Pro 5Gରେ ଏକ 6.9 ଇଞ୍ଚର ଏଲ୍ସିଡି ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 120Hzର ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ରହିଛି । ଏହାର ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ହାଇ ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଗେମିଂ ଏବଂ ହାଇ-ଡେଫିନେସନ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ଫୋନର ସାମ୍ନା ପଟରେ ଏକ ୱାଟରଡ୍ରପ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଚ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ।
ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ :
କମ୍ ଦାମରେ 5ଜି ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ରେଡମି ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ 5ଜି ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହା କେବଳ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ଏହି ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାଓମିର ନୂଆ HyperOS 3ରେ କାମ କରିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ କରିବ ।
Redmi A7 Pro 5Gର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର 6,300mAhର ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ । ଏହା ସହିତ 15Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ 32MPର AI ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ 8MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ।
ରେଡ୍ମି ଏହି ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 'Circle to Search' ଏବଂ ଜେମିନି ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ଗୁଗଲର କିଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଏବଂ ଏଆଇର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
Redmi A7 Pro 5Gର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ରେଡ୍ମି A7 ପ୍ରୋ 5Gର ପ୍ରଥମ ଭାରିଆଣ୍ଟ 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ 11,499 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହି ଫୋନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ 12,499 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହି ଫୋନଟି ବାଲ୍କ, ମିଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ସନସେଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫ୍ଲିପ୍କାର୍ଟ ଏବଂ ସାଓମିର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ କିଣା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାର ବିକ୍ରୟ 15 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ରେଡ୍ମି A7 ପ୍ରୋ 5G
- ପ୍ରଥମ ଭାରିଆଣ୍ଟ : 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍- ମୂଲ୍ୟ 11,499 ଟଙ୍କା
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ: 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍- ମୂଲ୍ୟ 12,499 ଟଙ୍କା