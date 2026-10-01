ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Redmi 17C 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ।

ରେଡମି ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ Redmi 17C 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50MP AI କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।

REDMI 17C 5G SPECIFICATION REDMI NEW 5G PHONE XIAOMI INDIA REDMI 17C 5G PRICE ରେଡ୍‌ମି 17C 5G ଫୋନ୍‌
କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସ୍ପିଡ ପାଇଁ ଏଥିରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300 ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ Mali-G57 MC2 ଜିପିୟୁ ହାର୍ଡୱେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । (ଫଟୋ: Redmi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ରେଡମି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ ସିରିଜ୍‌କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନୂଆ 'Redmi 17C 5G' ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଡେଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍‌ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଭାରତରେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ Redmi 17 5G ଏବେ Redmi 17 ଲାଇନଅପ୍‌ର୍ ସାମିଲ ହେବ । ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ ଉଚ୍ଚ ପରଫମାନ୍ସ ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରମିୟମ୍‌ ଭେଗାନ୍‌ ଲେଦର ଫିନିଶ୍‌ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଜାର ଉପଲବ୍ଧତା:

ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରାମ୍ (RAM) ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାକୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ଭାରତରେ Range Roverର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 609km, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍
ମଡେଲପ୍ରାଇସ୍
4GB + 128GBRs 20,999
6GB + 128GBRs 22,999

ଏହି ଫୋନ୍‌ଟି କଫି ବ୍ରିଉ (Vegan Leather), ପର୍ପଲ ଡନ୍ ଏବଂ ଡାର୍କ ନାଇଟି ଭଳି ତିନୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର 7, 2026ରୁ ଏହି ଫୋନ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରସୋସର୍‌ ହାର୍ଡୱେର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌:

Redmi 17C 5Gରେ ଏକ 6.9 ଇଞ୍ଚର HD+ ଏଲସିଡି ପ୍ରମିୟମ୍‌ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହାର ପିକ୍ସେଲ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ 720 x 1600 ଅଟେ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ 120ର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍, 810 ନିଟସ୍‌ର ପିକ୍‌ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍‌ ଏବଂ 240Hzର ଟଚ୍‌ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସ୍ପିଡ ପାଇଁ ଏଥିରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300 ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ Mali-G57 MC2 ଜିପିୟୁ ହାର୍ଡୱେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ସ ଭର୍ଚୁଆଲ୍‌ ରାମ୍ ଟେକନିକ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ରାମ୍‌କୁ ଆହୁରି 6GB ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଏସ୍‌ଡି କାର୍ଡ ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌କୁ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇ ପାରିବେ ।

ଓପନଏଆଇ ଲଞ୍ଚ କଲା ‘Dots’ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ, 24 ଘଣ୍ଟା କରିବ କାମ
ଫିଚର୍ସଡିଟେଲ୍ସ
ଡିସପ୍ଲେ120Hz | 6.9-ଇଞ୍ଚର HD+ ଏଲସିଡି (720×1600)
ପ୍ରୋସେସରମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300
ରିୟର କ୍ୟାମେରାରିୟର : 50MP (f/1.8)
ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା 8MP (f/2.0)
ବ୍ୟାଟେରୀ/ଚାର୍ଜିଂ6000mAh + 33W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ
ଓଏସ୍HyperOS 3 based on ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16

Redmi 17C 5Gର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ ପଛରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 50MPର ମୁଖ୍ୟ AI ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 30fpsରେ 1080p ହାଇ-ଡେଫିନେସନ୍ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବ । ସେଲଫି ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖରେ f/2.0 ଆପେର୍ଚର ସହ ଏକ 8MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍‌ରେ 6000 mAhର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌ ପ୍ୟାକ୍‌ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 33W ୱାୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ଆଧାରିତ କମ୍ପାନୀର ଲାଟେଷ୍ଟ HyperOS 3 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଚମରେ ରନ୍ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ IP64ର ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍‌ ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।

ସ୍ପେସ୍-ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ 9ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍

TAGGED:

REDMI NEW 5G PHONE
XIAOMI INDIA
REDMI 17C 5G PRICE
ରେଡ୍‌ମି 17C 5G ଫୋନ୍‌
REDMI 17C 5G SPECIFICATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.