ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Redmi 17 5G, କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମିଳୁଛି 7900mAhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
Redmi 17 5G ରେ 6.9 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍ ଏବଂ HBM ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 825 ନିଟ୍ସ ଅଟେ ।
Published : September 3, 2026 at 3:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ସାଓମି (Xiaomi) ସବ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ ରେଡ୍ମି (Redmi) ଭାରତରେ ଆଉ ଏକ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହ ମୋବାଇଲ୍ର ନାମ Redmi 17 5G । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ପ୍ରୋସେସର ଦେଇଛି । ଏହାର ବିକ୍ରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଆମଜନରେ ସେପ୍ଟମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ରେଡ୍ମିର ଏହି ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଫିଚର୍ସ, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ।
Redmi 17 5Gର ମୂଲ୍ୟ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
Unstoppable performance wrapped in show-stopping design. Introducing the #REDMI17 5G:— Redmi India (@RedmiIndia) September 3, 2026
✅Massive 7900mAhximum Battery
✅Snapdragon® 4 Gen 5 5G Processor
✅Sleek & Stylish Dynamic RGB Light
Starting at ₹23,999. Sale Starts On 10th September.
Know More: https://t.co/R2xgqxGirX pic.twitter.com/wPNrV8ym3o
ଗ୍ରାହକମାନେ Redmi 17 5Gକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହା ଛଡା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆମଜନ୍ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ସେପ୍ଟମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । Redmi 17 5Gକୁ 2ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
- ଏହାର ବେସ୍ ମଡେଲ୍ 6GB ରାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ 23,999 ଟଙ୍କା
- ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭେରିଏଣ୍ଟ 8GB ରାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ 26,999 ଟଙ୍କା
Redmi 17 5Gର ସ୍ପେସିଫକେସନ୍ସ ଓ ଫିଚର୍ସ:
Maximum endurance. Show-stopping design. Unlimited potential.— Redmi India (@RedmiIndia) September 3, 2026
Discover the #REDMI17 5G, made for peak performance, vibrant entertainment, and daily durability. #mAhximumPowermAhximumStyle.
Starting at ₹23,999. Sale Starts On 10th September.
Know More: https://t.co/R2xgqxGirX pic.twitter.com/gjzkM1a06u
Redmi 17 5G ରେ 6.9 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍ ଏବଂ HBM ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 825 ନିଟ୍ସ ଅଟେ । ଫୋନର ସାଇଜ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ଲମ୍ବ 170.12 ମିମି, ଚଉଡ଼ା 78.42 ମିମି, ମୋଟେଇ 8.8 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 232 ଗ୍ରାମ । ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ସାଇଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଏଆଇ (AI) ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନକୁ ଧୂଳି, ପାଣି ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏହି ଫୋନରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର, ଏକ୍ସିଲେରୋମିଟର ସେନ୍ସର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପାସ୍ ସେନ୍ସର ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହି ଫୋନରେ 6GB/8GB LPDDR4X ରାମ୍ ଏବଂ 128GB UFS2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳୁଛି । ଏହାର ରାମ୍ କୁ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କୁ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ।
କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Redmi 17 5Gର ପଛ ପଟେ f/1.8 ଆପର୍ଚର ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ f/2.05 ଆପର୍ଚର ସହିତ 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହି ଫୋନରେ 7900mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 45W ଟର୍ବୋ ଚାର୍ଜ ଏବଂ 22.5W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
Unstoppable performance wrapped in show-stopping design. Introducing the #REDMI17 5G:— Redmi India (@RedmiIndia) September 3, 2026
✅Massive 7900mAhximum Battery
✅Snapdragon® 4 Gen 5 5G Processor
✅Sleek & Stylish Dynamic RGB Light
Starting at ₹23,999. Sale Starts On 10th September.
Know More: https://t.co/R2xgqxGirX pic.twitter.com/wPNrV8ym3o
କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ 5G, 3.5 ମିମି ହେଡଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍, ୱାଇ-ଫାଇ, ଏଫଏମ୍ ରେଡିଓ, ଜିପିଏସ୍, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.1 ଏବଂ ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍ ସି ପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଆଧାରିତ Xiaomi HyperOS 3 ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ କ୍ଵାଲକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 4 ଜେନ୍ 5 ପ୍ରସୋସର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ହେଭି କାମ କରିବାରେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ