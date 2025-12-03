ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Redmi 15C; ଦାମ ମାତ୍ର 12,499
ରେଡମି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Redmi 15Cକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାବେ ଆସିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 3, 2025 at 1:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Redmi ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Redmi 15C 5Gକୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ, ଏକ ଭଲ ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି । 15C ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଏକ ପଲିକାର୍ବୋନେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଆସିଛି। ଡିଭାଇସ୍ଟି ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ପାଇଁ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ କଟଆଉଟ୍ ସହିତ ଏକ ବର୍ଗାକାର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଛି । ବ୍ରାଣ୍ଡର ନୂତନ ଲୋଗୋ ସହିତ ତଳ ଭାଗରେ ପ୍ରମୁଖ Redmi ବ୍ୟାଜିଂ ଅଛି । ଏହାର ମୁନ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ଭାରିଏଣ୍ଟଟି ଗ୍ଲସ୍ ଫିନିସ୍ ସହିତ ଏକ ସ୍ପାର୍କଲ୍ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଡିଭାଇସ୍ଟି ଡସ୍କ ପର୍ପଲ ଏବଂ ମିଡନାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।
Bold. Powerful. Unstoppable.— Redmi India (@RedmiIndia) December 3, 2025
The #REDMI15C 5G is pure #2026KaBigBoss energy!
✅ 6000mAh Battery + 33W Fast Charging
✅ 50MP AI Dual Camera
✅ 120Hz Smooth Display
✅ Royale Design
Sale starts 11th Dec, 12 Noon, starting at ₹12,499!
Know More: https://t.co/97CmQRpFhC pic.twitter.com/j9X9ZwMC7F
Redmi 15C 5G: ଡିସପ୍ଲେ
ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.9-ଇଞ୍ଚ HD+ LCD ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ସ୍କ୍ରିନ୍ 810 ନିଟ୍ସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ 15C ଏହାର ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ Instagram Reels ଏବଂ YouTube Shorts ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
Redmi 15C 5G: ପରଫର୍ମାନ୍ସ
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କଥା କହିଲେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି MediaTek Dimensity 6300 SoC ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରିଫ୍ରେସ୍ ହାର ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ଭଲ ଗେମିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ ।
Redmi 15C 5G: କ୍ୟାମେରା
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ରେଡମି 15C 5G ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର AI କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଏ କଲ୍ ଲାଗି ଏଥିରେ ଏକ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
The clock’s ticking, and the excitement’s peaking! #REDMI15C 5G, the #2026KaBigBoss, launches in just 1 hour.— Redmi India (@RedmiIndia) December 3, 2025
This is your cue to witness the next Big Thing.
Know More -> https://t.co/knAiuBwT3Z pic.twitter.com/K71H2gMQ6W
Redmi 15C 5G: ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6000mAh ସିଲିକନ-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀନବ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସଟି ଦ୍ରୁତ ଟପ୍-ଅପ୍ ପାଇଁ 33W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ 10W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଆପଣ ବାକ୍ସରେ ଏକ ଚାର୍ଜର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
Redmi 15C 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଏହା 3ଟି RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାର ବିକ୍ରି ଆମାଜନ, Mi.com ଓ ରେଡମିର ଅଫିସିଆଲ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
- 4GB/128GB: ₹12,499
- 6GB/128GB: ₹13,999
- 8GB/128GB: ₹15,499