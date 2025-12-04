1.97-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Realme Watch 5; ଦାମ ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ
ରିଅଲମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ Realme Watch 5କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏଥିରେ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଓ ଦାମ କେତେ ରହିଛି ଜାଣିବା ।
Published : December 4, 2025 at 5:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Realme ଭାରତରେ ରିଅଲମି ୱାଚ୍ 5 ନାଁରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, ସ୍ବାଧୀନ GPS, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । କମ୍ପାନୀର ନୂତନ AIoT ଲାଇନଅପ୍ର ଅଂଶ ଭାବରେ Realme P4x 5G ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସହିତ ଦେଶରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ AIoT ଉତ୍ପାଦନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁବିଧାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଜାରି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ଭାବରେ Optiemus Electronics ସହିତ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।
Realme Watch 5: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 4499 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ଅଫର 500 ଟଙ୍କା ରିହାତି ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 3999 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
- ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟା (ମଧ୍ୟାହ୍ନ)ରେ Realme India ଇ-ଷ୍ଟୋର, Flipkart ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଖୁଚୁରା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
- ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ସିଲଭର, ମିଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଅରେଞ୍ଜ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
For the adventurer in you!— realme (@realmeIndia) December 4, 2025
With up to 20 days of unstoppable battery life paired with reliable tracking, #realmeWatch5 is built to keep you moving.
Starting from ₹3,999.*
Sale starts 10th Dec, 12 PM.
*T&C apply.
Know More:https://t.co/mRoKdkrNiShttps://t.co/0VeKgCh94Y pic.twitter.com/m79YV0mB3g
Realme Watch 5: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଡିଜାଇନ ଓ ଡିସପ୍ଲେ
ରିଅଲମି ୱାଚ୍ 5ରେ 390 × 450 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, 60Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 600 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ 1.97-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଏକ 2D ଫ୍ଲାଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କଭର ଏବଂ ଏକ ଧାତାଳିକ ୟୁନିବଡି ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍-ଆଲୟ ଫଙ୍କସନ୍ କ୍ରାଉନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଡିଜାଇନରେ ହନିକୋମ୍ବ ସ୍ପିକର୍ ହୋଲ୍ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ 3D-ୱେଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଫିଟନେସ୍ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିରକ୍ଷଣ ଫିଚର୍ସ
ଏହି ଘଣ୍ଟା ଫିଟନେସ୍ ଉତ୍ସାହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଫିଚର ଆଣିଥାଏ । ଏଥିରେ ସ୍ବାଧୀନ GPS ରହିଛି ଯାହା 5ଟି GNSS ସିଷ୍ଟମକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା ମୋଟ 108ଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଇଡେଡ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଟୁଲ୍ସ ସାମିଲ । ଏହା Realme ଲିଙ୍କ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା ସହିତ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ:
- ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ମନିଟର
- ସ୍ପୋ-ଟୁ ମାପ
- ନିଦ ଟ୍ରାକିଂ
- ଚାପ ସ୍ତର ମନିଟରିଂ
- ମାସିକ ଋତୁଚକ୍ର ପରିଚାଳନା
- ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ବ୍ୟାୟାମ ମାପିବା
କନେକ୍ଟିଭିଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ
Realmeର ନୂତନ Watch 5 ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କଲିଂ, NFC ଏବଂ 300ରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ୱାଚ୍ ଫେସ୍ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏଥିରେ 5ଟି GNSS ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ ସ୍ବାଧୀନ GPS ସାମିଲ ଏବଂ 108 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଡ୍, ଗାଇଡେଡ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ Realme ଲିଙ୍କ୍ ଆପ୍ ସହିତ ସମନ୍ବୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, Realme Watch 5ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ରେ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି । ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ IP68 ରେଟିଂ ବହନ କରେ ।