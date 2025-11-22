ETV Bharat / technology

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ Realme P4X 5G ଫୋନ; ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଜାରି କଲା ଟିଜର

ରିଅଲମିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ P4X 5G ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଏକ ସମର୍ପିତ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍‌ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Realme P4X 5G
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ Realme P4X 5G ଫୋନ (ETV Bharat Via Flipkart)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ Realme P4X 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କାରଣ ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏହାର ଏକ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଫୋନଟି କମ୍ପାନୀର P4-ସିରିଜରେ ତୃତୀୟ ଫୋନ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ Realme P4 ଏବଂ P4 Pro ସାମିଲ । ଡିଭାଇସ୍ ଏକକାଳୀନ ଚାଲୁଥିବା 18ଟି ଆପ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏହାର ଅନ୍ୟ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ।

Realme P4X 5G
ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ (ETV Bharat Via Flipkart)

Realme P4X 5G: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ନୂତନ ମଡେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଫୋନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଅନେକ ଫିଚର ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଡିଭାଇସ୍ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ VC କୁଲିଂ ପ୍ରଚଳନ କରିବ, ଯାହାକି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ । Realme ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଡିଭାଇସ୍ ଏକକାଳୀନ ଚାଲୁଥିବା 18ଟି ଆପ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଯାହାକି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

Realme P4X 5G
କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ (ETV Bharat Via Flipkart)

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏହି ଫୋନର ମୋବାଇଲ୍ ଗେମିଂ ସହିତ ଜଡିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋବାଇଲ୍ ଗେମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଲିକାରେ GT ମୋଡ୍‌ରେ 90FPS ଗେମ୍‌ ପ୍ଲେ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଚାର୍ଜିଂ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଗେମ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଗରମ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଦିଆଯାଇଛି ।

Realme P4X 5G
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ Realme P4X 5G ଫୋନ (ETV Bharat Via Flipkart)

Realme ଭାରତରେ P4X 5Gର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । Flipkartର "Coming Soon" ଟ୍ୟାଗ୍ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ରିଅଲମି ଏହାର ରୋଲଆଉଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଘୋଷଣା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

Realme P4X 5G: ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପ୍ରୋସେସର ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦକ୍ଷତାର ଖୁଲାସା କରିନାହିଁ । ତଥାପି ନିକଟରେ Geekbenchରେ ଏହି ଫୋନଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଡିଭାଇସଟି ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର RMX5108 ବହନ କରିଥିଲା । ଆଶା କରାଯାଉଛି MediaTek Dimensity 7400 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକରେ Android 15କୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅତି କମରେ 8GB RAM ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

Realme P4X 5G
ଡିଭାଇସ୍ ଏକକାଳୀନ 18ଟି ଆପ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ (ETV Bharat Via Flipkart)

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ବଜେଟ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିୂବା Realme P4 5G ଏବଂ Realme P4 Pro 5G ଦାମ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ ₹18,499 ଏବଂ ₹22,989ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି OnePlus 15R; ଆମାଜନରେ ଜାରି ହେଲା ଟିଜର

TAGGED:

REALME
REALME UPCOMING SMARTPHONE
ରିଅଲମି
ରିଅଲମି ପି4ଏକ୍ସ 5ଜି
REALME P4X 5G

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.