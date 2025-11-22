ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ Realme P4X 5G ଫୋନ; ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଜାରି କଲା ଟିଜର
ରିଅଲମିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ P4X 5G ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଏକ ସମର୍ପିତ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 22, 2025 at 2:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ Realme P4X 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କାରଣ ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏହାର ଏକ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଫୋନଟି କମ୍ପାନୀର P4-ସିରିଜରେ ତୃତୀୟ ଫୋନ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ Realme P4 ଏବଂ P4 Pro ସାମିଲ । ଡିଭାଇସ୍ ଏକକାଳୀନ ଚାଲୁଥିବା 18ଟି ଆପ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏହାର ଅନ୍ୟ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ।
Realme P4X 5G: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ନୂତନ ମଡେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଫୋନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଅନେକ ଫିଚର ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଡିଭାଇସ୍ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ VC କୁଲିଂ ପ୍ରଚଳନ କରିବ, ଯାହାକି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ । Realme ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଡିଭାଇସ୍ ଏକକାଳୀନ ଚାଲୁଥିବା 18ଟି ଆପ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଯାହାକି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏହି ଫୋନର ମୋବାଇଲ୍ ଗେମିଂ ସହିତ ଜଡିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋବାଇଲ୍ ଗେମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଲିକାରେ GT ମୋଡ୍ରେ 90FPS ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଚାର୍ଜିଂ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଗେମ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଗରମ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଦିଆଯାଇଛି ।
Realme ଭାରତରେ P4X 5Gର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । Flipkartର "Coming Soon" ଟ୍ୟାଗ୍ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ରିଅଲମି ଏହାର ରୋଲଆଉଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଘୋଷଣା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Realme P4X 5G: ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପ୍ରୋସେସର ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦକ୍ଷତାର ଖୁଲାସା କରିନାହିଁ । ତଥାପି ନିକଟରେ Geekbenchରେ ଏହି ଫୋନଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଡିଭାଇସଟି ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର RMX5108 ବହନ କରିଥିଲା । ଆଶା କରାଯାଉଛି MediaTek Dimensity 7400 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକରେ Android 15କୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅତି କମରେ 8GB RAM ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିୂବା Realme P4 5G ଏବଂ Realme P4 Pro 5G ଦାମ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ ₹18,499 ଏବଂ ₹22,989ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଛି ।