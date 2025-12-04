7000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Realme P4x 5G; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଆଜି ରିଅଲମି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କଲା Realme P4x 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଫିଚର ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 4, 2025 at 1:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ବାରା ବାରମ୍ବାର ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ବି ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ରିଅଲମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme P4x 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 7000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ ।
ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ନା କେବଳ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ବରଂ ଏଥିରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଲାଗି ଏକ ଦ୍ରୁତ ଚିପସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ ରେଞ୍ଜରେ ଅଣାଯାଇଛି, ଏପରି କୌଣସି ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଫୋନରେ VC କୁଲିଂ ଫିଚର ମିଳିନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନରେ ଭିସି କୁଲିଂ ଫିଚର ମିଳୁଛି । ଏହି ଫିଚର ଫୋନରେ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଥିବା ତାପକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ ।
Same segment. Different league.— realme (@realmeIndia) December 4, 2025
The #realmeP4x sets the pace with a 780k+ score and 7000mAh power, built to outpower every “V-ery slow” option out there.
Starting from ₹13,499.*
Sale starts 10th Dec, 12 PM.
*First sale offer valid for 12 hours only
Know more:… pic.twitter.com/KiTWDvsbsx
Realme P4x 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 3ଟି RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଆସିଛି ।
- 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ₹ 15,499
- 8GB RAM +128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ₹ 16,999
- 8GB RAM +256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ₹ 17,999
ଏହି ଫୋନର ବିକ୍ରି ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ରିଅଲମି ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । 15ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରିଅଲମିର ଏହି ଫୋନର ମୁକାବିଲା OPPO K13 5G, vivo T4x 5G, Motorola Edge 60 Stylus ଓ realme 15x 5G ସହିତ ହେବ ।
Stay unplugged. Stay unstoppable.— realme (@realmeIndia) December 4, 2025
With 7000mAh battery, the #realmeP4x keeps you powered through work, travel and everything in between.
Starting from ₹13,499.*
Sale starts 10th Dec, 12 PM.
*First sale offer valid for 12 hours only
Know more:https://t.co/6ulBQzN02k… pic.twitter.com/SxZcq08cH7
Realme P4x 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଏହି ଫୋନଟି ଡୁଆଲ ସିମ୍ (Nano+Nano) ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ Realme UI 6.0ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ 6.72-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍-HD (1080x2400 ପିକ୍ସେଲ୍) LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଯାହା 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ହାର ଏବଂ 391ppi ପିକ୍ସେଲ୍ ଘନତା ସହିତ ରହିଛି । ଡିସପ୍ଲେଟି 1000 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଏଥିରେ 6nm ଅକ୍ଟା କୋର୍ MediaTek Dimensity 7400 Ultra ଚିପସେଟ୍, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ରହିଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 18GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ RAM ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି Bluetooth, 5G, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C ପୋର୍ଟ ଏବଂ Wi-Fi। ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିକର୍ ରହିଛି ।
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଦ୍ବିତୀୟ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ ଚାଟ୍ ପାଇଁ, ଏଥିରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP64-ମୂଲ୍ୟାୟିତ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଫ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ରାଉନ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯାହା 5300 ମିମି ବର୍ଗ ବାଷ୍ପ ଚାମ୍ବର ସହିତ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ କପର-ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଆବରଣ ରହିଛି ।
Realme P4x 5Gରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା 45W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଅଛି । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହାର ମୋଟେଇ 8.39 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 208 ଗ୍ରାମ ।
