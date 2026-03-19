ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Realme P4 Lite 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌

ଏହି ଫୋନ୍‌ ମୋଜାକ୍ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି Realme ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 500 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ ପାଇପାରିବେ ।

Realme P4 Lite 5G (Image Credit: Flipkart/Realme)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 19, 2026 at 10:09 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ Realme P4 Lite 5G ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ Realmeର P4 ଲାଇନଅପ୍‌ର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ P4, P4x, ଏବଂ P4 Pro 5G ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏବେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଲାଇନଅପ୍‌ରେ Realme P4 Lite 5G ଯୋଡିଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ବଡ଼ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

Realme P4 Lite 5G ସ୍ପେସିଫିକେସନ:

ଏହି ଫୋନରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.8-ଇଞ୍ଚ HD+ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ଏହାର ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ 180Hz ଏବଂ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍ 900 ନିଟସ୍ ଅଟେ । ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ MediaTek Dimensity 6300 5G ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । 6GB LPDDR4X RAM ଏବଂ 128GB UFS 2.2 ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି ଏହି ଫୋନ । ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ 5,300 ବର୍ଗ ମିମି ଏୟାରଫ୍ଲୋ ବମ୍ପର ଚାମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଫୋନ ହିଟ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନର ପଛପଟେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାମେରା ରଖିଛି । ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି 13MP ଏବଂ ଏହାର ଆପେର୍ଚର f/2.2 ଅଟେ । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଏକ 5MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ଏହି ଫୋନରେ କନକ୍ଚେଭିଟି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, ଏକ 3.5mm ହେଡଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଏକ USB Type-C ପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । Realme P4 Lite 5Gର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫିଚର ହେଉଛି ଏହାର 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା 15W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

Realme P4 Lite 5Gର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଫର:

  • ଏହି ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ 12,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ 64ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି ।
  • ଏହି ଫୋନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 13,999 ଟଙ୍କା ।
  • ଏହି ଫୋନର ତୃତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 15,999 ଟଙ୍କା ।

ଏହି ଫୋନ୍‌ଟି ଯଥାକ୍ରମେ ମୋଜାକ୍ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ମୋଜାକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ରିଅଲ୍‌ମି ଇଣ୍ଡିଆର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅଫ୍‌ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ ଉପରେ 1,000 ଟଙ୍କାର ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଦେଉଛି । ଏହା ସହିତ, 500 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି Realme ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ତେବେ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ସରିଗଲା ଏହି କାର ?

ଭାରତରେ Oura Ring 4 ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ମିଳିବ ଟାଇଟାନିୟମ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ AI ଫିଚର୍ସ

