ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Realme Narzo 90 ସିରିଜ; ମିଳିବ 50MP କ୍ୟାମେରା
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ରିଅଲମି ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Narzo 90 ଓ Narzo 90xକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମଠୁ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 16, 2025 at 1:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) Realme Narzo 90 ସିରିଜକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ନୂତନ Realme Narzo 90 5G ଏବଂ Narzo 90x 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ 60W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ଉଭୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଦେଶରେ ଏକ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଯଦି ଆମେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ବିଷୟରେ କହିବା ତେବେ ମାନକ ମଡେଲରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66+IP68+IP69 ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏଥିରେ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ବର୍ଗାକାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି Narzo 90x 5Gରେ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
The power drop everyone’s been waiting for.— realme narzo India (@realmenarzoIN) December 16, 2025
The #realmeNARZO90x 5G packs a massive 6000mAh battery, available at a special launch price for a limited time.
Now live.
First sale starts 23rd Dec, 12 PM
Launch price: ₹11,999* for the first 12 hours only.
Know more:… pic.twitter.com/JCi3b02vGX
Realme Narzo 90 Series: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
Realme Narzo 90 5G ଏବଂ Narzo 90x 5G ହେଉଛି ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଯାହା Android 15-ଆଧାରିତ Realme UI 6.0ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହାର ମାନକ ମଡେଲ୍ ଅର୍ଥାତ Narzo 90x ମଡେଲଟି 6.57-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଫୁଲ୍-HD+ (1080x2372 ପିକ୍ସେଲ୍) ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 240Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍, 1400 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ସେହିପରି ଟପ୍ ମଡେଲ Narzo 90 5G ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ 6.80-ଇଞ୍ଚ (720x1570 ପିକ୍ସେଲ୍) LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 144Hz, ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 1200 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
Realme Narzo 90 5Gକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ଏକ ଅକ୍ଟା କୋର୍ 6nm MediaTek Dimensity 6400 Max ଚିପସେଟ୍, ଯାହା Mali G57 MC2 GPU, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4x RAM ଏବଂ 128GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 2.2 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, Narzo 90x 5G ଏକ ଅକ୍ଟା କୋର୍ 6nm MediaTek Dimensity 6300 SoC ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା 2.4GHzର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ମାନକ ମଡେଲ୍ ପରି ସମାନ GPU, RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଛି ।
The segment just got a power upgrade.— realme narzo India (@realmenarzoIN) December 16, 2025
The #realmeNARZO90 5G packs a massive 7000mAh battery, setting a new benchmark for endurance. Built for longer sessions and consistent performance.
Now live.
First sale starts 24th Dec, 12 PM.
Know More: https://t.co/MOsb4lBYWH… pic.twitter.com/wT7jOQ6KXV
ଉଭୟ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଟପ୍ ମଡେଲ Narzo 90 5G ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/1.8) ପ୍ରାଥମିକ ସୁଟର୍ ଏବଂ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.4) ମୋନୋକ୍ରୋମ୍ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ସେହିପରି ମାନକ ମଡେଲ Narzo 90x 5G ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony IMX852 ମୁଖ୍ୟ ପଛ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିଛି । ଟପ୍ ମଡେଲରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଥିବାବେଳେ Narzo 90xରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଉଭୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 30fpsରେ 1080p ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ ।
Realme Narzo 90 ସିରିଜରେ 60W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 7000mAh ଟାଇଟାନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । Narzo 90 ମଡେଲଟି ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66 + IP68 + IP69 ରେଟିଂ ସହିତ ପଠାଯିବାର ଦାବି କରାଯାଇଥିବାବେଳେ Narzo 90x 5G IP65 ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଛି ।
କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି ଏଥିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3, ଡୁଆଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ Wi-Fi, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo ଓ QZSS ସମର୍ଥନ ରହିଛି । Narzo 90x 5Gର ଆକାର 166.07x77.93x8.28 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 212 ଗ୍ରାମ ରହିଛି । ସେହିପରି Narzo 90 5Gର ଆକାର 158.36x75.19x7.79 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 183 ଗ୍ରାମ ଅଛି ।
Realme Narzo 90 Series: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ରିଅଲମି ନାର୍ଜୋ 90 5Gର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲାଗି 16,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସେପଟେ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ବିକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 18,499 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ସେହିପରି Realme Narzo 90x 5Gର ମୂଲ୍ୟ 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 13,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 15,499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଡିସେମ୍ବର 24ରେ Amazon ଏବଂ Realme India ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । Realme Narzo 90 5G ଭିକ୍ଟ୍ରୋରୀ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ Narzo 90x 5G ନାଇଟ୍ରୋ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।