ETV Bharat / technology

ଆସିଲା Realme Narzo 100x 5G! ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାମ୍‌ ରହିଛି ବହୁତ କମ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ମିଳିବ

ରିଅଲମି ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Narzo 100x 5G ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

REALME NARZO 100X 5G
REALME NARZO 100X 5G (Image Credit: Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରିଅଲମି(Real Me) ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ନୂଆ Realme Narzo 100x 5G ଆଧାରିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଜବୁତ ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହେବ । ଏହି ଫୋନକୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Midnight Black ଏବଂ Flash Orange ସାମିଲ ଅଛି ।

Realme Narzo 100x 5Gର ମୂଲ୍ୟ:

ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମୋଟ 3 ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ସହିତ ମିଳିବ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ତଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:

4GB ରାମ୍ ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 20,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

6GB ରାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏହି ମଝି ମଡେଲ୍‌ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 22,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

6GB ରାମ୍ ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏହି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 24,999 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଅଫିସିଆଲ୍ ବିକ୍ରି ବା ସେଲ୍ ଆସନ୍ତା 22 ଜୁଲାଇ 2026 ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରୁ ରିଅଲମି ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆମେଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ହାଇ-ଟେକ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ମଜବୁତ ପରଫରମାନ୍ସ:

ଫୋନର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ 6.8-ଇଞ୍ଚର HD+ LCD ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସୁଗମ ଚାଲିବା ପାଇଁ 144Hz ର ସୁପର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବ 180Hz ର ଟଚ୍ ସ୍ୟାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ସହ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ Panda-1681 ଗ୍ଲାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏଥିରେ 1,200 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମିଳିବ ।

ଭଲ ଗେମିଂ ପାଇଁ ଫୋନରେ MediaTek Dimensity 6300 ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ Mali-G57 MC2 GPU ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି । ଫୋନକୁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବେପର୍ ଚାମ୍ବର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗେମିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଗରମ ହେବ ନାହିଁ ।

AI କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ:

ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 50MP ର ମୁଖ୍ୟ AI ସେନ୍ସର ରହିଛି। ସେଲଫି ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ 8MP ର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ AI ଆସିଷ୍ଟଣ୍ଟ, AI ଇରେଜର୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇଟିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଇନ-ବିଲ୍ଟ ଥାଏ ।

ପାୱାର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ଫୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ସେଗମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 8,000mAh ର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 45W ର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ । ଫୋନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା IP65 ରେଟିଂ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ମଜବୁତ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆପଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା iOS 27 ପବ୍ଲିକ୍ ବିଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ୍‌

ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅନିଲ ମେନନ୍! ରୁଷର ସୋୟୁଜ୍ ରକେଟ୍‌ରେ ସଫଳତାର ସହ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଲଞ୍ଚିଂ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Renault Duster Adventure ଏଡିସନ୍‌, ପ୍ୟାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍ ସହ ଦାମ୍‌ ବହୁତ କମ୍‌

ଗଡ଼ିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୁଟ୍‌ରେ କେତେ ରହିବ ସ୍ପିଡ୍‌

TAGGED:

REALME NARZO 100X PRICE
NARZO 100X 5G SPECS
REALME MOBILE PRICE INDIA
ରିଅଲମି ନୂଆ 5G ଫୋନ୍‌
REALME NARZO 100X 5G

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.