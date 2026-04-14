ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Realme Narzo 100 Lite 5G, 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍

ଏହି ଫୋନ ଥରେ ପୂରା ଚାର୍ଜ ହେଲେ 10 ଘଣ୍ଟା ପଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍‌ ଏବଂ 70 ଘଣ୍ଟା ପଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍‌ ଦେବ ବୋଲି REALME କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି।

Realme Narzo 100 Lite 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ (Image Credit: Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

REALME ,ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ୍‌ କମ୍ପାନୀ ରିୟଲମି ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ନାମ Realme Narzo 100 Lite । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ଦୁଇଟି କଲର୍ ବା ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ଫୋନକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଡିଆଟେକ୍‌ ପ୍ରୋସେସର ମିଳିଛି । ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ୍‌ ଚାର୍ଜରେ ଏହା 10 ଘଣ୍ଟା ପଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍‌ ଏବଂ 70 ଘଣ୍ଟା ପଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍‌ ଦେଇ ପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ।

Realme Narzo 100 Lite 5G ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ :

ରିଅଲମିର ଏହି ନୂଆ ଫୋନରେ 6.8 ଇଞ୍ଚର HD+ IPS ଏଲ୍‌ସିଡି ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 144Hzର ହାଇ-ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ଏବଂ 900 ନିଟସର ପିକ ବ୍ରାଇଟନେସକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଫୋନଟି ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନ୍‌ସିଟି 6300 ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ରିଅଲମି UI 7.0 (ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16) ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦିଆଯାଇଛି ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର 7000mAhର ଦମ୍‌ଦାର 'ଟାଇଟାନ' ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା 15W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ପାଇଁ 'ବାଇପାସ ଚାର୍ଜିଂ' ସୁବିଧା ସହ ଆସିଥାଏ । କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ 13MPର AI ମେନ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 5MPର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଫୋନଟି ବହୁତ ମଜବୁତ, କାରଣ ଏହାକୁ IP64 ଡଷ୍ଟ ଓ ୱାଟର ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ MIL-STD 810H ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଏଥିରେ 300% ଅଲଟ୍ରା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପିକର, ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଏବଂ AI ଇରେଜର 2.0 ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।

Realme Narzo 100 Lite 5Gର ମୂଲ୍ୟ :

ରିଅଲମି ନାର୍ଜୋ 100 ଲାଇଟ୍ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଏହାର 4 ଜିବି ରାମ୍ ଏବଂ 64 ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 13,499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜିବି ରାମ୍ ସହ 128ଜିବି ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 14,499 ଟଙ୍କା ଏବଂ 6ଜିବି ରାମ୍ ସହ 128ଜିବି ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 16,499 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କୁପନ ବ୍ୟବହାର କରି 1500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଫୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12,499 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରି ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ରିଅଲମିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫୋନଟି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଅଫଲାଇନ୍ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.