ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା Realme, ଜାଣନ୍ତୁ ନାମ ଓ ଫିଚର ?
Realme ନୂଆ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ 80W ଫାଷ୍ଟ୍ ଚାର୍ଜିଂ SUPERVOOC ଟେକନୋଲୋଜି ସହିତ 1% ରୁ 100% ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ମୋଟ 85 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ ।
Published : March 5, 2026 at 5:06 PM IST
REALME NARZO POWER 5G, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Realme 10,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ନାମ Realme Narzo Power 5G । ଏଥିରେ 10,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 4D କର୍ଭଡ୍ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 7400 ଅଲ୍ଟ୍ରା ଚିପସେଟ୍, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି ।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ଫୋନର ପଛପଟେ ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50MP Sony IMX882 ସେନ୍ସର ସହ ଅଟୋଫୋକସ ଅଛି । ଏହି ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ₹27,999 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
With a massive 10001mAh battery inside, the realme NARZO Power combines the HyperVision+ AI Chip and ultra-smooth 144Hz visuals, built to go the distance.— realme narzo India (@realmenarzoIN) March 5, 2026
Starting from ₹23,999*
Sale goes live on 10th March, 12 PM
*Offer valid for 12 hours only.
*T&C apply pic.twitter.com/fkQFJUjh8M
Realme Narzo Power 5G: ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍
Realme Narzo Power 5G ରେ 6.8-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହାର 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍, 94% ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ରେଶିଓ, HDR10+ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 6,500 ନିଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ 4nm ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 7400 ଅଲଟ୍ରା 5G ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ଚିପ୍ ସହିତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ Arm Mali-G615 GPU, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4X RAM, ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS3.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି ।
ଫୋନ୍ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ 50MP Sony IMX882 ସେନ୍ସର ଓ ଅଟୋଫୋକସ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଏକ 8MPର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ, ଫୋନରେ 16MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ।
ଏହି ଫୋନରେ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ଏହାର 10,001mAh ବ୍ୟାଟେରୀ । ଏହା ଏକ ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ପଲିମର ବ୍ୟାଟେରୀ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ 80W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ SUPERVOOC ଟେକନୋଲୋଜିକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ 1% ରୁ 100% ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ମୋଟ 85 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ ।
Realme Narzo Power 5Gକୁ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ IP66, IP68, ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ Hi-Res Audio ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ସକ୍ ରେଜିଷ୍ଟେସନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ । ଏହା Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Realme UI 7.0 ରେ ଚାଲିଥାଏ ।
Realme Narzo Power 5G: ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଫର
- ଏହି ଫୋନର ପ୍ରଥମ ଭାରିଆଣ୍ଟ 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 27,999 ଟଙ୍କା ।
- ଏହି ଫୋନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 29,999 ଟଙ୍କା ।
- ଏହି ଫୋନ୍ ଟାଇଟାନ୍ ସିଲଭର ଏବଂ ଟାଇଟାନ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।
- କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନର ବେସ୍ ମଡେଲ୍କୁ ଲଞ୍ଚ୍ ଅଫର ସହିତ ୨୩,୯୯୯ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
- ଏହି ଫୋନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଡେଲଟି ₹25,999 ର ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାକୁ Amazon ଏବଂ Realme ର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣିପାରିବେ ।
ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଭାବରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନରେ ଛଅ ମାସର ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ 2,999 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାରି ବର୍ଷର ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ।
