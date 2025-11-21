200MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିଲା Realme GT 8 Pro; ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ମଡେଲ ବି ସାମିଲ, ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ରିଅଲମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme GT 8 Proକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 21, 2025 at 2:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଅଲମି ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme GT 8 Pro ସହିତ Realme GT 8 Pro Dream Editionକୁ ଗୁରୁବାର ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ Ricoh-ଟ୍ୟୁନ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଭାରତରେ OnePlus 15 ପରେ ରିଅଲମି ଜିଟି 8 ପ୍ରୋକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଫୋନ ଭାବେ ନୂତନ 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଉଭୟ ଫୋନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ରିଅଲମିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
କାହାର ଦାମ କେତେ ?
- ଭାରତରେ Realme GT 8 Proର ମୂଲ୍ୟ 12GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ମୂଳ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ₹72,999ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସେହିପରି 16GB RAM ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ₹78,999 ଅଛି ।
- Realme GT 8 Pro Dream Edition କେବଳ 16GB + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹79,999 ରହିଛି ।
- Pro ମଡେଲ୍ ଡାଏରୀ ହ୍ବାଇଟ୍ ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେତେବେଳେ କି ଡ୍ରିମ୍ ଏଡିସନ୍ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ଡ ଆଷ୍ଟନ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୋଗୋ ସହିତ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଛି ।
- Realme GT 8 Pro ଏବଂ Realme GT 8 Pro Dream Edition ଭାରତରେ ନଭେମ୍ବର 25ରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାଗଣା ଡେକୋ ସେଟ୍, 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ଏବଂ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EMI ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
- କିନ୍ତୁ, Dream Edition ପାଇଁ କୌଣସି ରିହାତି ନାହିଁ । ତଥାପି, କ୍ରେତାମାନେ 12 ମାସର EMI ଯୋଜନା ବାଛିପାରିବେ ।
Realme GT 8 Pro: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଫୋନର ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Realme GT 8 Proରେ 6.79-ଇଞ୍ଚ QHD+ BOE Q10 ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହା 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 360Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍, HDR ସପୋର୍ଟ ଏବଂ 2000 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ HBM ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନରେ 1.07 ବିଲିୟନ କଲର ଏବଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7i ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ।
Realme GT 8 Pro ଫୋନଟି ନୂତନ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା 4.60GHzର ପିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ଏକ Adreno 840 GPU, 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5X RAM ଏବଂ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ 7000 ବର୍ଗ ମିମି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ଏକ ଭାପର୍ ଚାମ୍ବର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଫୋନଟି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ତାତିଯିବ ନାହିଁ । ଫୋନଟି Android 16 ଆଧାରିତ Realme UI 7.0ରେ ଚାଲିଥାଏ ।
ଫୋନଟିରେ ଏକ ବଡ଼ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଯାହା 120W SuperVOOC ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । Realme GT 8 Proରେ IP66, IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଏହାର ଓଜନ 214 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହାର ଆକାର 161.80×76.87×8.20 ମିମି । କନେକ୍ଟିଭିଟି କଥା କହିଲେ, ଫୋନଟି 5G, Wi-Fi, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6.0, NFC, USB Type-C, GPS, NavIC, GLONASS, Galileo ଏବଂ BeiDou ସମର୍ଥନ ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର, କଲର୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସେନ୍ସର, ଇ-କମ୍ପାସ, ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର, ଜାଇରୋସ୍କୋପ୍ ଏବଂ ହଲ୍ ସେନ୍ସର ଭଳି ଅନେକ ଫିଚର ରହିଛି ।
କ୍ୟାମେରା କିପରି ?
ରିଅଲମି ଜିଟି 8 ପ୍ରୋ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହା ରିକୋ ଜିଆର-ଟ୍ୟୁନଡ୍ ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ 22 ମିମି ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ସହିତ ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/1.8) Sony IMX906 ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ (OIS), ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.0) ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 120x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ ଏକ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.6) ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଲାଗି ଏଥିରେ f/2.4 ଆପର୍ଚର ସହିତ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ପେନାରୋମା, ସ୍ଲୋ-ମୋସନ୍, ଡୁଆଲ-ଭ୍ୟୁ ଭିଡିଓ, ଟାଇମ-ଲାପ୍ସ ମଡେଲ୍ ଭଳି ଫିଚରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ଡିଭାସର ରିଅର କ୍ୟାମେରା 60fpsରେ 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରେ । ଏହା ଏକ ସ୍ବାପେବଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ ସହ ଆସିଛି ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କୁ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ଡିଜାଇନକୁ ସ୍ବିଚ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ।
