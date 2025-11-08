ETV Bharat / technology

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Realme GT 8 Proର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ଦାମ

ରିଅଲମି ଏହାର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme GT 8 Proର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

Realme GT 8 Pro
Realme GT 8 Pro (Realme India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଅଲମି ଏହାର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme GT 8 Proର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 20, 2025 ମଧ୍ୟାହ୍ନା 12ଟା ସମୟରେ ଏହି ଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଗତ ମାସ ଏହି ଫୋନଟି ଘରୋଇ ବଜାର (ଚୀନ)ରେ 'ସ୍ବିଚ୍‌ ଡିଜାଇନ' ସହ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ୟୁଜର ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଡିଜାଇନ କରିପାରିବେ ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫୋନର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର ମଧ୍ୟରେ 2K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଏଲିଟ୍‌ ଜେନ୍‌ 5 ଚିପସେଟ୍‌, ଏକ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଏକ 120 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାର ଓଜନ 214 ଗ୍ରାମ ହେବ । ତେବେ ଆଉ କଣ ଏଥିରେ ଖାସ୍‌ ମିଳିବ ନିମ୍ନରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Realme GT 8 Pro
Realme GT 8 Pro (Realme India)

Realme GT 8 Pro: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ରିଅଲମି ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ ମେଟାଲ୍ ଫ୍ରେମ୍, ଏକ ଫ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ କର୍ଭ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ରହିବ । ଏଥିରେ 2K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ Esports-Grade ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଆଖି ସୁରକ୍ଷା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ଏବଂ 7000 ନିଟ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ GT 8 Pro କ୍ବାଲକମ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା TSMCର 3 ନାନୋମିଟର ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଚିପ୍ GT 8 Proକୁ 4 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ AnTuTu ସ୍କୋର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଫୋନରେ LPDDR5X RAM ଏବଂ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ ।

'Switch Design' ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବାହାର କରି ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଫୋନର ପଛ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ । ଚୀନରେ, ଫୋନରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା, 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହାର ସାମ୍ନାରେ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ସେହିପରି ରିଅଲମି ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, Realme GT 8 Proରେ 120W ଦ୍ରୁତ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ । ଏହା ପ୍ରାୟ 22 ଦିନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ସମୟ ରଖିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା 7.66 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ BGMI ଏବଂ 21.3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ YouTube ଚଲାଇପାରିବ । ରିଅଲମିର GT Boost 3.0 କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ବ୍ୟବହାର କରି ପାୱାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ।

ଫୋନରେ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର, 7000 ମିମି²ଥର୍ମାଲ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରିସିସନ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଏକ ହାପ୍ଟିକ୍ ମୋଟର ରହିବ । ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP69 ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ: ଡାଏରୀ ହ୍ବାଇଟ୍ ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ଲୁ । ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହିଲେ, ଏହା ଲାଟେଷ୍ଟ Realme UI 7.0 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ।

ଡିସପ୍ଲେ144Hz | 2K, 7,000 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌
ପ୍ରୋସେସରସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଏଲିଟ୍‌ ଜେନ୍‌ 5 ଚିପ୍‌
RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌LPDDR5X | UFS 4.1
କ୍ୟାମେରାସ୍ବିଚେବଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌
ବ୍ୟାଟେରୀ7,000mAh
ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା120W
ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପDiary White
Urban Blue
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS)Realme UI 7.0
