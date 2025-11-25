ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ Realme C85 5Gର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ; ମିଳିବ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ

ରିଅଲମି ଚଳିତ ମାସରେ ଏକ ନୂଆ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Realme C85 5G
Realme C85 5G (Image Credit: Realme India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 10:51 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା Realme ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। Realme C85 5Gରେ 45 W ତାରଯୁକ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା 5 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ।

Realme C85 5Gରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଥମିକ ପଛ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍‌ର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଚଳିତ ମାସ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଇଁ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Flipkartରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । Realme C85 ସିରିଜ ସମ୍ପ୍ରତି ଭିଏତନାମରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସିରିଜରେ ବେସ୍ ମଡେଲ୍ ଏବଂ Realme C85 Pro ସାମିଲ। ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା Realme C85 5Gର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

Realme C85 5G
ମିଳିବ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ (Image Credit: Realme India)

Realme C85 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି ଡୁଆଲ୍‌-ସିମ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 144 Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ସହିତ 6.8-ଇଞ୍ଚ୍‌ LCD HD+ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । Realme C85 Proରେ 6.8 ଇଞ୍ଚ AMOLED ଫୁଲ୍ HD+ ଡିସପ୍ଲେ (1080 x 2344 ପିକ୍ସେଲ୍) ରହିଛି ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 120Hz ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ସ୍ତର 4000 nits ଅଛି । ଏହା Qualcommର Snapdragon 685 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ।

ଏହା Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Realme UI 6.0ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍‌ ପ୍ରାଥମିକ ପଛ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହାସହିତ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍‌ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । Realme C85 5Gରେ MediaTek Dimensity 6300 ପ୍ରୋସେସର ରହିଛି ।

Realme C85 5G
ମିଳିପାରେ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ (Image Credit: Realme India)

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ସହିତ ଏକ ଇମେଜ୍ ଏଡିଟର୍ ଟୁଲ୍ ରହିବ। କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC ଏବଂ USB-C ପୋର୍ଟ ସାମିଲ । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର 7000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ 45 W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 6.5 W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । Realme C85 5Gର ଆକାର 164.4 x 77.99 x 8.38 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 215 ଗ୍ରାମ ।

Realme C85 5G: ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ?

ରିଅଲମି ସି85 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଏକ ବଜେଟ୍‌ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଆମେ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମଡେଲ Realme C75 ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହା ଭାରତରେ 12,999 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ OnePlus 15R; ଆସିଲା ତାରିଖ

REALME C85 5G PRICE
REALME
ରିଅଲମି
ରିଅଲମି ସି85
REALME C85 5G INDIA LAUNCH

