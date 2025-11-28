7000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରିଅଲମିର ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦାମ ଏତିକି
ରିଅଲମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ନିଜର ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme C85 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 28, 2025 at 3:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Realme ଭାରତରେ ଆଜି ଏହାର ନୂତନ C-ସିରିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଯାହାର ଏକ ବିଶାଳ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ Realme C85 ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 6300 ଚିପସେଟ୍, 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭଳି ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ । Realme C85 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 145 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ।
ଏହି ଫୋନ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ରିଅଲମି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯାହା realme C85 5Gକୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଥିରେ 3ଟି IP ରେଟିଂ ଅଛି- IP66, IP68, ଏବଂ IP69- ଯାହା ଏହାକୁ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳି କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ଜଳପ୍ରତିରୋଧୀ ଫୋନ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ।
The new power monster is here! Realme C85— Gogi Tech (Rajeev) (@gogiinc) November 28, 2025
A 7000mAh battery, 45W fast charge, 144Hz display, and IP69 Pro-Level durability at just ₹14,999.
If your phone taps out early… this one simply won’t.#realmeC855G #PowerBeyondLimits #7000mAh pic.twitter.com/x5SCnBoMqU
Realme C85 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 6.8 ଇଞ୍ଚର LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା HD+ (720×1,570 ପିକ୍ସେଲ୍) ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସ୍କ୍ରିନ୍ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 1200 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ 180Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ଅନୁପାତ 90.4 ପ୍ରତିଶତ ଅଛି ।
Realme C85 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏକ MediaTek Dimensity 6300 ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଏକ ARM Mali-G57 MC2 GPU ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ରିଅଲମି C85 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 6GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Dynamic RAM ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ଫୋନରେ 128GB ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଫୋନରେ ଏକ ସମୟରେ 17ଟି ଆପ୍ ଚାଲିପାରିବ। ଡିଭାଇସକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଭାପର୍ ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, Realme C85 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony IMX852 ପଛ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହି ଫୋନଟି 30fpsରେ 1080p ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ 30fpsରେ 1080p ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଏଥିରେ 45W SuperVOOC ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଫୋନ 22 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍, 50 ଘଣ୍ଟା ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍, 50 ଘଣ୍ଟା କଲିଂ ଏବଂ 145 ଘଣ୍ଟା ସଂଗୀତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ଡିଭାଇସର ମାପ 166.07×77.93×8.38 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 215 ଗ୍ରାମ ଅଛି ।
କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 5G, 4G LTE, ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ, ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ Wi-Fi, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3 ଏବଂ GPS ସାମିଲ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିରେ ଥିବା ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର, କଲର ଟେମ୍ପରେଚର ସେନ୍ସର, ଇ-କମ୍ପାସ, ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର ଏବଂ ଜାଇରୋସ୍କୋପ୍ । ଫୋନଟି IP69 ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧୀ ।
Realme C85 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- ରିଅଲମି ସି85 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଦାମ 4GB RAM ଓ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲାଗି 16,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି 6GB RAM ଓ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲାଗି ଦାମ 17,499 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ମାତ୍ର ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫର ଭାବେ ଏହାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 14,999 ଏବଂ 16,499 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ ।
- ଫୋନର ବିକ୍ରି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖଠାରୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ଓ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ ।
- ଏହା ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନ- ପ୍ୟାରୋଟ୍ ପର୍ପଲ ଓ ପିକକ୍ ଗ୍ରୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।