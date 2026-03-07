ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Realme C83 5G, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ
Published : March 7, 2026 at 7:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Realme କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ 12ଟାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ସ୍ମାଟଫୋନ୍ Realme C83 5G । ଏହା ଦୁଇଟି କଲର୍ ଅପସନ୍ ତଥା ତିନୋଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ମିଡିଆଟେକର ପ୍ରୋସେସର ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
Realme C83 5G ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଫିଚର୍ସ:
Realme C83 5G ହେଉଛି ଏକ ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଯାହା Realme UI 7.0ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଫୋନଟି 6.8 ଇଞ୍ଚ HD+ (720x1,570 ପିକ୍ସେଲ୍) LCD ସ୍କ୍ରିନ୍, 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 900 ନିଟସ୍, 16.7 ମିଲିୟନ୍ କଲର୍ ଏବଂ 180Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଏହି ଫୋନରେ ଅକ୍ଟା କୋର ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 6300 ଚିପସେଟର ପ୍ରୋସୋସର ଦିଆଯାଇଛି , ଯାହା 6nm ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ । ଏଥିରେ ଏକ ARM Mali-G57 MC2 ଜିପିୟୁ, 6GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4x RAM, ଏବଂ 128GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ eMMC 5.1 ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଅପ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ, Realme C83 5Gରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ f/2.2 ଆପେର୍ଚର, 77-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଟୋଫୋକସ୍ ସହିତ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସୁଟର ରହିଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟରେ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 5-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା, ଯାହା f/2.2 ଆପେର୍ଚର ଏବଂ 78-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ସହିତ ରହିଛି ।
Realme C83 5G ରେ 7,000mAh ଟାଇଟାନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 15W ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଆସିଛି । ଅନବୋର୍ଡ ସେନ୍ସର ତାଲିକାରେ ଏକ ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର, ଏକ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର, ଏକ ଇ-କମ୍ପାସ ଏବଂ ଏକ ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କନେକ୍ଟିଭିଟି 5G, 4G LTE, ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ, ଏକ 3.5mm ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍, BeiDou, ଜିପିଏସ୍, GLONASS, Galileo ଏବଂ QZSS କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ର ମାପ 166.3×78.1×8.4mm ଏବଂ ଓଜନ 212g ରହିଛି ।
ଭାରତରେ Realme C83 5G ମୂଲ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧତା :
ଭାରତରେ Realme C83 5Gର ମୂଲ୍ୟ 4GB RAM + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 13,499 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । 4GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 14,499 ଟଙ୍କା । 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 17,499 ଟଙ୍କା । ଗ୍ରାହକମାନେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ-ମୁକ୍ତ EMI ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଏହି ଫୋନ କଣିପାରିବେ ।