ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Relame C100x, ଚମତ୍କାର ପ୍ରୋସେସର ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ଖୁସି!
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ Realme ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜ C-ସିରିଜର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଜେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୁପର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳୁଛି ।
Published : July 16, 2026 at 5:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ Realme ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ C-ସିରିଜକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Realme C100x ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ହାଇ-ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚମତ୍କାର ଲୁକ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ Golden Coast ଏବଂ Deepblue Tides ଭଳି ଦୁଇଟି ମନଲୋଭା ରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁପର-ସ୍ମୁଥ୍ ଡିସପ୍ଲେ:
ଫୋନର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଲୁକ୍ କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭୂତି ଦେବ । ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.8-inch ର ଏକ ବଡ଼ HD+ LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 720×1,570 ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଗେମିଂ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୋଲିଂକୁ ସୁପର-ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 900 nits ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି, ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ Panda-MN228 ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଦମଦାର ପ୍ରୋସେସର ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍:
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବା ପରଫରମାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଏହି ଫୋନ୍ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Octa-core Unisoc T7250 ପ୍ରୋସେସର ସହିତ Arm Mali-G57 GPU ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ 4GB LPDDR4X RAM ଏବଂ 64GB eMMC5.1 ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ବକ୍ସ ବାହାରୁ ହିଁ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Realme UI ସଫ୍ଟୱେରରେ ରନ୍ କରେ ।
କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ AI-ବ୍ୟାକଡ୍ 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ, ଯାହା f/1.8 ଆପାର୍ଚର ଏବଂ 5P ଲେନ୍ସ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଏହା ଆପଣଙ୍କକୁ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସେହିପରି ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଫୋନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ 5MP କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। କାରଣ ଏଥିରେ 8,000mAh ର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 45W ଫାଷ୍ଟ ୱାୟାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା 17 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଫୋନର ଦୃଢ଼ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ MIL-STD-810H ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମିଳିଛି ଏବଂ ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନସର ଏବଂ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ସ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କେବେଠାରୁ କିଣିପାରିବେ । ଭାରତରେ Realme C100x ର କେବଳ 4GB RAM + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ଆସିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 14,499 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା July 20, 2026 ରାତି 11:59 PM IST ରୁ ଏହାର ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ Flipkart, realme.com ଏବଂ ସେଲେକ୍ଟ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ପୁରୁଣା Realme ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ Rs 500 ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ବୋନସ୍ ଏବଂ 3 ମାସ ପାଇଁ No Cost EMI ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ Realme Care ଅଧୀନରେ ମାତ୍ର Rs 399.50ରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।