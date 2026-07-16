ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Relame C100x, ଚମତ୍କାର ପ୍ରୋସେସର ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ଖୁସି!

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ Realme ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜ C-ସିରିଜର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଜେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୁପର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳୁଛି ।

Realme C100x launched in India
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Relame C100x (Image Credit: Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ Realme ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ C-ସିରିଜକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Realme C100x ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ହାଇ-ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚମତ୍କାର ଲୁକ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ Golden Coast ଏବଂ Deepblue Tides ଭଳି ଦୁଇଟି ମନଲୋଭା ରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁପର-ସ୍ମୁଥ୍ ଡିସପ୍ଲେ:

ଫୋନର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଲୁକ୍ କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭୂତି ଦେବ । ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.8-inch ର ଏକ ବଡ଼ HD+ LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 720×1,570 ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଗେମିଂ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୋଲିଂକୁ ସୁପର-ସ୍ମୁଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 900 nits ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି, ଏହାର ଡିସପ୍ଲେ କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ Panda-MN228 ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ଦମଦାର ପ୍ରୋସେସର ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍:

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବା ପରଫରମାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଏହି ଫୋନ୍ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Octa-core Unisoc T7250 ପ୍ରୋସେସର ସହିତ Arm Mali-G57 GPU ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ 4GB LPDDR4X RAM ଏବଂ 64GB eMMC5.1 ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ବକ୍ସ ବାହାରୁ ହିଁ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Realme UI ସଫ୍ଟୱେରରେ ରନ୍ କରେ ।

କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ:

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ AI-ବ୍ୟାକଡ୍ 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ, ଯାହା f/1.8 ଆପାର୍ଚର ଏବଂ 5P ଲେନ୍ସ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଏହା ଆପଣଙ୍କକୁ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସେହିପରି ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଫୋନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ 5MP କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। କାରଣ ଏଥିରେ 8,000mAh ର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 45W ଫାଷ୍ଟ ୱାୟାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା 17 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଫୋନର ଦୃଢ଼ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ MIL-STD-810H ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମିଳିଛି ଏବଂ ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ IP64 ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନସର ଏବଂ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।

ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ସ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କେବେଠାରୁ କିଣିପାରିବେ । ଭାରତରେ Realme C100x ର କେବଳ 4GB RAM + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ଆସିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 14,499 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା July 20, 2026 ରାତି 11:59 PM IST ରୁ ଏହାର ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ Flipkart, realme.com ଏବଂ ସେଲେକ୍ଟ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ପୁରୁଣା Realme ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ Rs 500 ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ବୋନସ୍ ଏବଂ 3 ମାସ ପାଇଁ No Cost EMI ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ Realme Care ଅଧୀନରେ ମାତ୍ର Rs 399.50ରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଞ୍ଜିନ ଚିନ୍ତା ଶେଷ! ଏମଜି ମୋଟର ଆଣିଲା ନୂଆ ‘ADAPT’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଚାଲିବ 4 ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି

ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସୁପରଫାଷ୍ଟ! ଆଜି ରାତି 9 ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ IRCTC ର ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍‌, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Edge 70 Max 5G, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍‌ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍‌

ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କଲା 62,500 କୋଟିର ମେଗା ‘MPMS’ ଯୋଜନା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌

TAGGED:

REALME C100X PRICE IN INDIA
REALME C100X ON ROAD PRICE
REALME C100X LAUNCH DATE IN INDIA
ରିଅଲମି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
REALME C100X

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.