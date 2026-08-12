ଗେମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା Realmeର ବଡ଼ ଧମାକା ଫୋନ୍: 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଳିବ ମାସିଭ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍
ରିଅଲମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Realme 16x 5G ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 144Hz ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ।
Published : August 12, 2026 at 4:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ ରିୟଲ ମି (Realme) ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାର ନାମ Realme 16x 5G । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ହାଇ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ, ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରେଟିଂ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ କୁଲିଂ ଚ୍ୟାମ୍ବର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ୍ ଗେମିଂ କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ସାଜିବ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ।
ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଗେମିଂ ପ୍ରୋସେସର:
ଏହି ଫୋନରେ 6.8-inchର ଏକ ବଡ଼ HD+ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ 720x1570 ପିକ୍ସେଲ ଅଟେ । ଏହି ଏଲସିଡି (LCD) ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ସୁପର୍ ସ୍ମୁଥ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ, 1200 nits ର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ 180Hzର ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ମିଳିଥାଏ । ମୋବାଇଲ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300 ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା 6GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲାଟେଷ୍ଟ Realme UI 7.0 ଓଏସ୍ (OS) ଉପରେ ରନ୍ କରିଥାଏ ।
The all-new #realme16x 5G packs everything you need for super smooth performance from a 7000mAh Big Battery to a smooth 144Hz Display and much more, to keep every day effortless.— realme (@realmeIndia) August 12, 2026
Stay Smooth. Stay Unstoppable.
Starting at just ₹23,999*
Sale Starts 13th Aug, 12PM
*T&C apply… pic.twitter.com/1TLY23ShtN
ଗେମିଂ ସମୟରେ ଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ 5300 sq mm ସାଇଜ୍ର AirFlow ଭେପର ଚ୍ୟାମ୍ବର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ GT Boost ଗେମିଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ IP65 ରେଟିଂ ମିଳିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ (MIL-STD-810) ର ଶକ୍ ରେସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ ସାମିଲ ଅଛି ।
ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ:
ଫୋନରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଏଡିଟିଂକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଆଇ (AI) ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ AI Eraser, AI Ultra Clarity, Motion Photo ଏବଂ Dual-View ଭିଡିଓ ମୋଡ୍ ସାମିଲ ଅଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ 5G, ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3 ଏବଂ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଦମ୍ଦାର 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା 45Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିସହ ଗେମିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ପାୱାର ଦେବା ପାଇଁ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ମୂଲ୍ୟ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଫର୍:
ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ Realme 16x 5G ର ସମୁଦାୟ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଖାଯାଇଛି:
4GB RAM + 128GB ଭେରିଏଣ୍ଟ: ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 25,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
6GB RAM + 128GB ଭେରିଏଣ୍ଟ: ଏହି ମିଡ୍ ମଡେଲର ଦାମ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 27,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
6GB RAM + 256GB ଭେରିଏଣ୍ଟ: ଏହି ଟପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 30,999 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯଦି ଅଫର ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବା ରିହାତି ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଫୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 23,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଏବଂ 10 ମାସର ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଫୋନର ଅଫିସିଆଲ୍ ସେଲ୍ 13 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା Endurance Brown ଓ Glory Whiteର ଭଳି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।