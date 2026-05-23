ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Realme 16T 5G: ଏଥିରେ ରହିଛି 8000mAh ର ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI କ୍ୟାମେରା
Published : May 23, 2026 at 12:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ରିୟଲମି(Realme) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ନାମ Realme 16T । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୋନରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ସୋନି(Sony) ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ 8000 mAhର ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଗ୍ଲିମିଙ୍ଗ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ସ (Gleaming Wings) ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଆସିଥିବା ଏହି ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟି ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଗେମରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଅନେକ ଫିଚର୍ସରେ ଭରପୂର ଥିବା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
Realme 16T 5G ସ୍ପେସିଫିକେସନ:
ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ରେ MediaTek Dimensity 6300 ଅକ୍ଟା-କୋର୍ 5G ପ୍ରୋସେସର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନ୍ ଗରମ ନହେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 5300mm² ର ଏୟାରଫ୍ଲୋ ଭିସି କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ଶକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ IP69 ପ୍ରୋ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳିଛି, ଯାହା ଫୋନ୍କୁ ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ।
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ Realme 16T 5G ରେ 50MP ର Sony AI ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସହିତ AI ପୋପ୍ଆଉଟ୍ ଏବଂ AI ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗ୍ଲୋ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି । ଫୋନ୍ର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ସେଲଫି ମିରର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ସେଲଫି ନେଇପାରିବେ। ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 6.8-ଇଞ୍ଚର HD+ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1200 ନିଟ୍ସ ପିକ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁଏସପି (USP) ବା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶାଳ 8000mAh ଟାଇଟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଏହି ଫୋନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଚାଲିପାରିବ । ଏଥିରେ ଲଗାତାର 14 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗେମିଂ ଏବଂ 34 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ Rs 26,999 ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତା ମେ 27 ତାରିଖରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ରିଅଲମି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।