Realme 16 Pro, Realme 16 Pro+ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ; ମିଳିବ 200MP କ୍ୟାମେରା
ରିଅଲମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme 16 Pro ଓ Realme 16 Pro+କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : January 6, 2026 at 4:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Realme ଭାରତରେ 16 Pro Series 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ Realme 16 Pro+ 5G ଏବଂ 16 Pro 5G ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସାମିଲ । Realme 16 Pro+ 5Gରେ 144Hz କର୍ଭଡ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 Gen 4 ପ୍ରୋସେସର, 200MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍, 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଓ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ 80W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।
ସେପଟେ, Realme 16 Pro 5Gରେ 144Hz AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, MediaTek Dimensity 7300 Max 5G ଚିପସେଟ୍, 200MP ଡୁଆଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ 80W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Realme UI 7.0ରେ ଚାଲିଥାଏ ।
A new level of clarity starts here!— realme (@realmeIndia) January 6, 2026
Meet the #realme16Pro with a 200MP Portrait Master, built to deliver stunning detail in every portrait you capture.
Starting at just ₹28,999/-
Pre-book now! pic.twitter.com/I9FglDE7vu
Realme 16 Pro Series 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଡିସପ୍ଲେ: Pro+ ମଡେଲରେ 6.8-ଇଞ୍ଚ 1280x2800 ପିକ୍ସେଲ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 240Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍, 6500 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି । ସେପଟେ, Realme 16 Pro 5G ଟିକିଏ ଛୋଟ 6.78-ଇଞ୍ଚ 1272x2772 ପିକ୍ସେଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 1400 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, 450 ppi ପିକ୍ସେଲ୍ ଘନତା ଏବଂ Pro+ ମଡେଲ୍ ପରି ସମାନ ସର୍ବାଧିକ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ।
ପ୍ରୋସେସର: Realmeର 16 Pro+ 5G କ୍ବାଲକମ୍ର ଅକ୍ଟା କୋର୍ 4nm ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 7 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇମ୍ କୋର୍, 4ଟି ପରଫରମାନ୍ସ କୋର୍ ଏବଂ 3ଟି ଦକ୍ଷତା କୋର ରହିଛି, ଯାହା 2.8GHzର ପିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Realme 16 Pro 5G ଏକ ଅକ୍ଟା କୋର 4nm MediaTek Dimensity 7300 Max 5G ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, Arm Mali G615 GPU ସହିତ ଆସିଛି ।
ସଫ୍ଟୱେର: Realme 16 Pro+ 5G ଏବଂ Realme 16 Pro 5G ହେଉଛି ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ଫୋନ୍ ଯାହା Android 16-ଆଧାରିତ Realme UI 7.0ରେ ଚାଲିଥାଏ ।
ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର: ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଉଭୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ରେଟିଂ ସହିତ ପଠାଯାଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
କ୍ୟାମେରା: Realme 16 Pro ସିରିଜରେ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/1.8) ପ୍ରାଥମିକ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଯାହା ସହିତ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.2) ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତଥାପି, କେବଳ Realme 16 Pro+ 5Gରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.8) ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ସାମ୍ନାରେ, ଉଭୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.4) ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । Pro+ ମଡେଲ୍ 60fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ।
Realme 16 Pro Series 5G: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଭାରତରେ Realme 16 Pro 5Gର ମୂଲ୍ୟ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 31,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସେହିପରି, 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଉଚ୍ଚ-ଏଣ୍ଡ ବିକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 33,999 ଟଙ୍କା । 12GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ 36,999 ଟଙ୍କା । କମ୍ପାନୀ କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ 3000 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
- 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 31,999
- 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 33,999
- 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹36,999
Power, polish, and presence. All in one.— realme (@realmeIndia) January 6, 2026
The realme 16 Pro+ is finally here with 200MP portrait precision, premium design, and powerful performance together.
Starting at just ₹35,999/-
Pre-book now! pic.twitter.com/jq5qf559aN
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତରେ Realme 16 Pro+ 5Gର ମୂଲ୍ୟ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 39,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ 41,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଶେଷରେ, ଶୀର୍ଷ-ଏଣ୍ଡ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 44,999 ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା 12GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରଦାନ କରେ । କମ୍ପାନୀ କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ 4000 ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
- 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 39,999
- 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 41,999
- 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ: ₹ 44,999
ଉଭୟ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ Flipkart ଏବଂ Realme ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । Realme 16 Pro 5G ମାଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡ, ପେବଲ ଗ୍ରେ ଏବଂ ଭାରତ-ବିଶେଷ ଅର୍କିଡ୍ ପର୍ପଲ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, Realme 16 Pro+ 5G ମାଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡ, ମାଷ୍ଟର ଗ୍ରେ ଏବଂ ଭାରତ ଲାଗି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାମେଲିଆ ପିଙ୍କ୍ ସେଡ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।