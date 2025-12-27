7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସୁଛି Realme 16 Pro; ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ହେବ ଲଞ୍ଚ
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି Realme 16 Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଏଥିରେ 7000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ । ଆଉ କଣ ଖାସ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 27, 2025 at 8:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା Realme ନୂଆବର୍ଷରେ ଏହାର ନୂଆ ସିରିଜ Realme 16କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme 16 Pro 5G ଓ Realme 16 Pro+ 5G ସାମିଲ । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛି । ସବୁଠୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫୋନଟି 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି MediaTek Dimensity 7000 ସିରିଜ୍ ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 7000mAh ଟାଇଟାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ। ଲାଇନଅପ୍ରେ ଥିବା ଉଭୟ ଫୋନ ଦେଶରେ ଏକ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Launching on 6th Jan, 12 PM.
Realme 16 Pro: ଭାରତରେ କେବେ ଲଞ୍ଚ ?
ରିଅଲମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ସିରିଜକୁ ଜାନୁଆରୀ 6, 2026 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସାମିଲ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଣିପାରିବେ ।
Realme 16 Pro: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ରିଅଲମି 16 Pro 5Gରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 7300-Max 5G ପ୍ରୋସେସର ରହିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ AnTuTu ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 970,000ରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି । Realme 16 Pro+ 5G ଏକ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ AirFlow ଭାପର୍ ଚାମ୍ବର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ। Realme 16 Pro 5Gରେ 7000 mAh ଟାଇଟାନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ । ଏହା Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ Realme UI 7.0ରେ ଚାଲିବ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କିଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଟୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
Realme 16 Pro 5Gରେ 1.5K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ସହିତ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 144 Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 6500 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସ୍ତର ରହିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଥାଇପାରେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Realme 15 Proରେ 144 Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.8 ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ୍ HD+ 4D Curve+ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ।
ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ LumaColor ଇମେଜ୍-ଟ୍ୟୁଣ୍ଡ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ରହିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ Realme 16 Pro 5G 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବର୍ଗାକାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ରହିବ ।
Realme ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜ ପାଇଁ ଜାପାନୀ ଡିଜାଇନର୍ ନାଓଟୋ ଫୁକାସାୱା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛି । Fukasawa ପୂର୍ବରୁ Realme X, Realme X2 Pro, Realme GT ଏବଂ Realme GT 2 Pro ଡିଜାଇନ କରିଥିଲା । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜ ଦେଶରେ 4ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଭାରତରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେବ । ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜ ମାଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। Realme 16 Pro 5G ଏବଂ Realme 16 Pro+ 5G କେବଳ ଭାରତରେ କାମେଲିଆ ପିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅର୍କିଡ୍ ପର୍ପଲ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।