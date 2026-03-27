ଏପ୍ରିଲ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି Realme 16 5G, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍
Published : March 27, 2026 at 1:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Realme 16 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଡାଇମେନ୍ସିଟି ପ୍ରୋସେସର ଚିପ୍ ଏବଂ ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ ।
Realme 16 5Gର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ Realme 16 5G ପାଇଁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦୁଇଟି କଲର୍ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏୟାର ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଏୟାର ହ୍ୱାଇଟ୍ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏଥିରେ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ, ଯାହାକୁ 60W ଆଡାପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ରିୟଲମି 16 5G ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ରିୟଲମି UI 7.0 ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ଆସିବ । ଏହା ଚାରି ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଆସିବ । ଫୋନରେ 6,050 ବର୍ଗ ମିଲିମିଟରର ହିଟ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଏକ ଭେପର ଚାମ୍ବର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ । IP69 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିବ ଏହି ଫୋନ ଯାହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Realme 16 5Gର କ୍ୟାମେରା:
କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରିୟଲ୍ମି 16 5Gରେ 6.57 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ ଆକାରର LED ଫ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ରିଫ୍ଲେକେଟିଭି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ପଛ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସେଲଫି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ମିରର୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
Realme 16 5Gର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରା 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସର୍ ରହିଛି । ପ୍ରୋସେସର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ମିଡିଆଟେକର ଡାଇମେନସିଟି 6400 ଚିପସେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ 183 ଗ୍ରାମ ।
Realme 16 5Gର ଲଞ୍ଚ:
Realme 16 5G ଭାରତରେ ଏପ୍ରିଲ 2 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଭାରତରେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Flipkart ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।