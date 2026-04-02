ରିଅଲମି 16 5Gର ଏଣ୍ଟ୍ରି, 50MP କ୍ୟାମେରା ସହ ମିଳିବ 7000mAhର ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ
ଗେମିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ ବେଶ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ଏଥିରେ ଏକ ଭେପର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ହିଟ୍ ଡିସ୍ପେନେସନ୍ ଏରିଆ ହେଉଛି 6,050mm ।
Published : April 2, 2026 at 8:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ RealMe ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆଫୋନର ନାମ RealMe 16 5G । ଏହି 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ରିୟଲ ମି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ । ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦମ୍ଦାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Realme 16 5ର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ରିୟଲମିର ଏହି ଡୁଆଲ ସିମ୍ ବାଲା ନିୟୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଭର୍ସନ 16 ସହିତ ରିୟଲମି UI 7.0ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.57 ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ HD+ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ (1080x2372 ପିକ୍ସେଲ ) ସହ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ମିଳୁଛି । ଏହି ଡିସପ୍ଲେ 3000Hzର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍ ସହ ଏହାର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ 4200 ନିଟସ୍ ଅଟେ ।
Starting from ₹28,999*
ପରଫମାନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟିର 6400 ଟର୍ବୋ ଚିପ୍ସେଟ୍ର ପ୍ରୋସେସର ଦେଇଛି । 12GBର LPDDR4x ରାମ୍ ଏବଂ 256GBର ୟୁଏଫ୍ଏସ୍ 2.2 ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏହି ଫୋନରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଗେମି୍ଂ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ଏଥିରେ ଏକ ଭେପର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ହିଟ୍ ଡିସ୍ପେନେସନ୍ ଏରିଆ ହେଉଛି 6,050mm ।
Realme 16 5Gର କ୍ୟାମେରା ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ:
କ୍ୟାମେରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫୋନରେ ଡୁଆଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । 50MPର Sony IMX852 ସେନ୍ସର ସହିତ f/1.8 ଆର୍ପେଚର ଓ ଅଟୋ ଫୋକସ୍ରେ ଆସିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିୟର କ୍ୟାମେରା, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ 2MPର ମନୋକ୍ରୋମ ସେନ୍ସର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ଏହି ଫୋନରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେଲଫି୍ ପାଇଁ 50 ମେଗାପିକ୍ସଲେର ସେନ୍ସର ଦିଆଯିବ ।
କମ୍ପାନୀ ରିୟଲମି 16ରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 60Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ସପୋର୍ଟ ରହିବ । ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରି କହିଛି ଯେ ଫୋନ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 142 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବ ।
Realme 16 5Gର ମୂଲ୍ୟ:
ରିୟଲମିର ଏହି ଫୋନ ତିନୋଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ସେ ଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ମୂଲ୍ୟ
|12GB ରାମ୍ + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|36,999 ଟଙ୍କା
|8GB ରାମ୍ + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|33,999 ଟଙ୍କା
|8GB ରାମ୍ + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|31,999 ଟଙ୍କା
ଏହା ସହିତ ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଭାବରେ 2000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ 6000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ପାଇପାରିବେ ।