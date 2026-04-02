ରିଅଲମି 16 5Gର ଏଣ୍ଟ୍ରି, 50MP କ୍ୟାମେରା ସହ ମିଳିବ 7000mAhର ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 2, 2026 at 8:39 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ୍‌ କମ୍ପାନୀ RealMe ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆଫୋନର ନାମ RealMe 16 5G । ଏହି 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦୁଇଟି କଲର ଅପସନ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନ୍‌ସିଟି ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆମୋଲେଡ୍‌ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ରିୟଲ ମି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ । ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦମ୍‌ଦାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

Realme 16 5ର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌:

ରିୟଲମିର ଏହି ଡୁଆଲ ସିମ୍‌ ବାଲା ନିୟୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଭର୍ସନ 16 ସହିତ ରିୟଲମି UI 7.0ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.57 ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ HD+ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ (1080x2372 ପିକ୍ସେଲ ) ସହ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍‌ ମିଳୁଛି । ଏହି ଡିସପ୍ଲେ 3000Hzର ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟଚ୍‌ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍ ସହ ଏହାର ପିକ୍‌ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍‌ 4200 ନିଟସ୍ ଅଟେ ।

ପରଫମାନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନ୍‌ସିଟିର 6400 ଟର୍ବୋ ଚିପ୍‌ସେଟ୍‌ର ପ୍ରୋସେସର ଦେଇଛି । 12GBର LPDDR4x ରାମ୍‌ ଏବଂ 256GBର ୟୁଏଫ୍ଏ‌ସ୍‌ 2.2 ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏହି ଫୋନରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଗେମି୍‌ଂ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ଏଥିରେ ଏକ ଭେପର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ହିଟ୍‌ ଡିସ୍‌ପେନେସନ୍‌ ଏରିଆ ହେଉଛି 6,050mm ।

Realme 16 5Gର କ୍ୟାମେରା ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ:

କ୍ୟାମେରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫୋନରେ ଡୁଆଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । 50MPର Sony IMX852 ସେନ୍ସର ସହିତ f/1.8 ଆର୍ପେଚର ଓ ଅଟୋ ଫୋକସ୍‌ରେ ଆସିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିୟର କ୍ୟାମେରା, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ 2MPର ମନୋକ୍ରୋମ ସେନ୍ସର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ଏହି ଫୋନରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେଲଫି୍‌ ପାଇଁ 50 ମେଗାପିକ୍ସଲେର ସେନ୍ସର ଦିଆଯିବ ।

କମ୍ପାନୀ ରିୟଲମି 16ରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 60Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ସପୋର୍ଟ ରହିବ । ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରି କହିଛି ଯେ ଫୋନ ସିଙ୍ଗଲ୍‌ ଚାର୍ଜରେ 142 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଟାଇମ୍ ଦେବ ।

Realme 16 5Gର ମୂଲ୍ୟ:

ରିୟଲମିର ଏହି ଫୋନ ତିନୋଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ସେ ଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା

ଭାରିଏଣ୍ଟମୂଲ୍ୟ
12GB ରାମ୍ + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍36,999 ଟଙ୍କା
8GB ରାମ୍ + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍33,999 ଟଙ୍କା
8GB ରାମ୍ + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍31,999 ଟଙ୍କା

ଏହା ସହିତ ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଭାବରେ 2000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସ୍‌କାଉଣ୍ଟ ସହିତ 6000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍‌ ପାଇପାରିବେ ।

