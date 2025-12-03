ଭାରତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା Ray-Ban Meta Gen 2 ଏଆଇ ଚଷମା; ଦାମ ଏତିକି
ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ରେ-ବାନ୍ ମେଟା ଜେନ୍ 2 ଏଆଇ ଚଷମା । ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 3, 2025 at 4:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ରେ-ବାନ୍ ମେଟା (ଜେନ 2) ଏଆଇ ଚଷମା । ମେଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରେ-ବାନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଚଷମାକୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ିର ମଡେଲଟି ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ରେ-ବାନ୍ ମେଟା ଚଷମା ତୁଳନାରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ, ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ଏବଂ ଅଧିକ ଡିଜାଇନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଓକଲି ମେଟା HSTN ଏଆଇ ଚଷମା ଏବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ମେଟା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦୃଢ଼, କ୍ରୀଡା-ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି ଯାହା ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଚଷମା ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
Ray-Ban Meta (Gen 2): ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- ଦାମ: ₹39,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ
- ଏବେ ଏହାକୁ ରେ-ବାନ୍ର ଭାରତୀୟ ୱେବସାଇଟ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିଟେଲର୍ ଓ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ।
- ଏହି ଲାଇନଅପ୍ ୱେଫାରର୍, ସ୍କାଏଲର୍ ଏବଂ ହେଡଲାଇନର୍ ଭଳି ପରିଚିତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସହିତ ଜାରି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଇନି କସ୍ମିକ୍ ବ୍ଲୁ, ସାଇନି ମିଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେଟ୍ ଏବଂ ସାଇନି ଆଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଗ୍ରେ ଭଳି ନୂତନ ଋତୁକାଳୀନ ରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିଛି ।
Ray-Ban Meta (Gen 2): ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ
ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ରେ-ବାନ୍ ମେଟା ଚଷମାର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ରେ-ବାନ୍ ମେଟା (ଜେନ 2) ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ 3K ଅଲଟ୍ରା HD ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର୍, ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ HDR ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ମେଟା AI ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ । 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍, 20 ମିନିଟରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟା ଅତିରିକ୍ତ ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ସହିତ ରେ-ବାନ୍ ମେଟା (ଜେନ 2) ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ମେଟା AI
ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ମେଟା AI ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାେ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର, ସୁପାରିଶ କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ "Hey Meta" କହିପାରିବେ। 'କନଭର୍ସସନ୍ ଫୋକସ୍' ଉଚ୍ଚ ସେଟିଂରେ ସ୍ବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ରେ-ବାନ୍ ମେଟା (ଜେନ 2) ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୀ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରିବା, ମିଡିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ମେସେଜର ଉତ୍ତର ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମେଟା AI ସହିତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ ।
ମେଟା ଏଆଇରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସ୍ବର
ନିକଟରେ ମେଟା ଏଆଇ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏଆଇ ଭଏସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଲୋକମାନେ ଏବେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଏଆଇ ଭଏସ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମେଟା ଏଆଇର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଭଏସ୍ ଲାଇନଅପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚିହ୍ନିତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭଏସ୍ ସାମିଲ ଥିଲା ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ UPI ପେମେଣ୍ଟ
ଏହି ଚଷମାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ୟୁପିଆଇ QR-କୋଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ଦୋକାନରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି କ୍ୟୁଆର-କୋଡ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବେ, ଏହାପରେ “Hey Meta, scan and pay” କହିବେ । କେବଳ ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣ ଖୁବ ସହଜରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍-ଲିଙ୍କଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଓ ଖୁବ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଓକଲି ମେଟା HSTN AI ଚଷମା; ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ