ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନାଚିଲା ସବୁଜ ଆଲୋକର ସାପ: ମହାକାଶରୁ ଆସିଲା ଅରୋରାର ଦୁର୍ଲଭ ଟାଇମ-ଲାପ୍ସ ଭିଡିଓ
ମହାକାଶଚାରୀ ଜେସିକା ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତିଯେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ଓରୋରା ତୁଳନାରେ ଏହି ସଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଏହା ସାପ ଭଳି ବଙ୍କା ଟେଙ୍କା ହୋଇ ନାଚୁଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
Published : June 10, 2026 at 3:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରେ ଥିବା ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ଜେସିକା ମେୟର୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମହାକାଶୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଛନ୍ତି । ଜେସିକା ମହାକାଶରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ସ ବା 'ଅରୋରା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲିସ୍' (Aurora Australis)ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଟାଇମ-ଲାପ୍ସ ଭିଡିଓ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓଟି SpaceX Dragon ମହାକାଶଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ISSକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଆକାଶର ଉପରିଭାଗରୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ମହାକାଶଚାରୀ ଜେସିକା ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତିଯେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ଓରୋରା ତୁଳନାରେ ଏହି ସଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସାପ ଭଳି ବଙ୍କା ଟେଙ୍କା ହୋଇ ନାଚୁଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି:
A timelapse view from our @SpaceX Dragon of the spectacular southern aurora seen in yesterday’s post, a result of a recent solar event. As opposed to the previous aurora I’ve seen, this one danced and snaked its way directly below us, putting on quite a show. I am in awe of this… pic.twitter.com/ReztjH3x9H— Jessica Meir (@Astro_Jessica) June 7, 2026
ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକାଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ସଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ସ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ବୃହତ ସୌର ଇଭେଣ୍ଟ ବା ସୌର ଝଡ଼ର ପରିଣାମ ଅଟେ । ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚାର୍ଜ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସୌର ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରିଭାଗରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଓରୋରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ (Oxygen and Nitrogen) ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ମିଶି ଆକାଶରେ ଏଭଳି ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଓରୋରା ବୋରିଆଲିସ୍ (ଉତ୍ତର ମେରୁ) ଭଳି ଏହି ଓରୋରା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲିସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜନବସତି ନଥିବାରୁ ପୃଥିବୀରୁ ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ Air Leak:
There is a lot going on right now on the @Space_Station, but fortunately we are all safe and witnessed a spectacular southern aurora show yesterday thanks to a recent solar event. pic.twitter.com/25XaoMw2Rk— Jessica Meir (@Astro_Jessica) June 6, 2026
ମହାକାଶଚାରୀ ଜେସିକା ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ସର କିଛି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ସେୟାର୍ କରିବା ସହ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ହଲଚଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହାକାଶଚାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ଜେସିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ISSର ରୁଷିଆନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ 'Zvezda Service Module'ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟନେଲ୍ PrKରେ ହେଉଥିବା Air Leak ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ନିକଟରେ Progress 95 କାର୍ଗୋ ସ୍ପେସ୍କ୍ରାଫ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏହି ବାୟୁ ଲିକ୍ ହେବାର ମାତ୍ରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ଭାବେ ଦୈନିକ 2 ପାଉଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାସା (NASA) ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଥିବା SpaceX Crew-12ର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମହାକାଶଚାରୀ କ୍ରିସ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ବା Safe Haven ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ।
ସ୍ୱାଭାବିକ୍ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ:
ରୁଷିଆର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା 'ରୋସକୋସମୋସ' (Roscosmos) ଏହି ବାୟୁ ଲିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ PrK ପ୍ରେସରାଇଜେସନ୍ ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାୟୁ ଲିକ୍ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଲିକ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ 'Germetall-1' ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୁ-କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ୍ ସିଲାଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ରୋସକୋସମୋସ ତାର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ Structural Repair Work କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ନାସା ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡିକାଲ୍ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ବୋଟ୍ରୁ ବାହାରି ISS ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।