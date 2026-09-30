ଭାରତରେ Range Roverର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 609km, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍
ଜାଗୁଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି Range Rover Sport Electricର ଅଫିସିଆଲ୍ ଅନଭେଲିଂ କରାଯିବା ସହ ବୁକିଂ ଓପନ କରାଯାଇଛି ।
Published : September 30, 2026 at 8:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଲକ୍ସୁରୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରି ଜାଗୁଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର (JLR) ନିଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏସୟୁଭି ‘Range Rover Sport Electric’ର ଅନଭେଲିଂ କରିଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଓପନ କରିଦେଇଛି । ଏହି ମଡେଲ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସହ ସମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶେୟାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅଟେ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଇଭି (EV) ନିଜର ପାୱାରଫୁଲ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭିଭେଟ୍ ଭର୍ସନ V8 ମଡେଲ୍କୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଟକ୍କର ଦେବ ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଟେକନିକ୍:
ଏହି ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏସୟୁଭି JLR କମ୍ପାନୀର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 800-volt MLA Flex ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଏଥିରେ 118.5kWh କ୍ଷମତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 609km ର WLTP ସର୍ଟିଫାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 8 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1.6 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟର ମିଶି 542.4bhpର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାୱାର ଏବଂ 850Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ସ୍ପୋର୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ । ଏହାର 350kW DC ଫାଷ୍ଟ-ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 22 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ 10 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।
ଡିଜାଇନ୍, ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଫିଚର୍ସ:
ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଇଭି ମଡେଲ୍ଟି ନିଜର ମୂଳ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭର୍ସନ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅଟେ । ଏହାର ସ୍ଲିକ୍ ଲେଡ୍ ହେଡ୍ଲାଇଟ୍, ଆରୋଡାଇନାମିକ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରୀଲ୍ ଏବଂ 22-inchର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଏହାକୁ ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ 13.1-inchର ମୁଖ୍ୟ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକ 13.7-inchର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ମିଳିବ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ EV ଡାଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography ଏବଂ First Edition ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:
Range Rover Sport Electric କାର୍ଟି 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଟ-ଅପ୍ ୟୁନିଟ୍ (CBU) ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆମଦାନୀ କରାଯିବ । ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରୀ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ (FTA) ଅଧୀନରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ଉପରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାରିଫ୍ ରିହାତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ । ଭାରତୀୟ ମୋଟର ବଜାରରେ ଏହି ଲକ୍ସୁରୀ ଇଭିର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ ବଜାରର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ରେ ପରିଣତ କରିବ ।