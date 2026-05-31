Qualcomm Snapdragon C: 40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲ୍ୟାପଟପ୍‌କୁ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ୍ ଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ

Qualcomm Snapdragon C laptop priced at Rs 40,000 will have a battery like a mobile phone
Qualcomm Snapdragon C: 40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲ୍ୟାପଟପ୍‌କୁ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ୍ ଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ (Image Credit: Qualcomm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 31, 2026 at 1:25 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଜେଟ୍ ବା କମ୍ ଦାମ୍‌ର ଲାପଟପ୍ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ତାର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍‌କୁ ନେଇ ରହିଥାଏ । ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଘରୁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଏଭଳି ଏକ ଲାପଟପ୍ ଚାହାଁନ୍ତି ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କ୍ୱାଲକମ୍ (Qualcomm) ତାର ସଦ୍ୟତମ Snapdragon C Platform ପ୍ରୋସେସର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ବା ଶସ୍ତା ଲାପଟପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।

କଣ ଏହି Snapdragon C ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ?

Snapdragon C ହେଉଛି କ୍ୱାଲକମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଟିୟର୍ ପ୍ରୋସେସର୍, ଯାହାକୁ ପାଖାପାଖି 300 Dollar (ପ୍ରାୟ 25,000 ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଲାପଟପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପ୍ରୋସେସର୍ ବିଶେଷ ଭାବେ 40,000 ଟଙ୍କାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଲାପଟପ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ପ୍ରୋସେସର୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି- ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ଭିଡିଓ କଲ୍, ଅଫିସ୍ କାମ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବା ।

ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭଳି ପାୱାର୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ଫିଚର୍ସ:

କ୍ୱାଲକମ୍‌ର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରୋସେସର୍ ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭଳି ଚମତ୍କାର ପାୱାର୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଲାପଟପ୍ ଗରମ ନହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Cool and Quiet ଭାବେ ଚାଲିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବଜେଟ୍ ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ଭିତରେ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ NPU (Neural Processing Unit) ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଏଣିକି ଶସ୍ତା ବଜେଟ୍ ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ଫିଚର୍ସର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି ଉନ୍ନତ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଡିଓ ଇଫେକ୍ଟସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ-ଡିଭାଇସ୍ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବଜେଟ୍ ଲାପଟପ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ Intel Core 3, AMD Ryzen 3 ଏବଂ Ryzen 5 ଭଳି ପ୍ରୋସେସର୍‌ ଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ARM ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ Snapdragon C ଏହି ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରୋସେସର୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି-ଇଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ Apple MacBook ଭଳି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଚାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ Windows ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ ସାଜିବ । କ୍ୱାଲକମ୍ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାପଟପ୍ କମ୍ପାନୀ Acer, HP ଏବଂ Lenovo ସହିତ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ଏବଂ ଚଳିତ 2026 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ସର Snapdragon C ଲାପଟପ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

