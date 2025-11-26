କ୍ବାଲକମ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା Snapdragon 8 Gen 5 ଚିପସେଟ୍; ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ OnePlus 15Rରେ ଆସିବ
କ୍ବାଲକମ୍ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ତଳେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 26, 2025 at 4:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ Qualcomm କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଚିପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଏବେ Android ଫୋନ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ଚିପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ହେଉଛି Snapdragon 8 Gen 5 ଏବଂ ଏହା କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଚିପ୍ ପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ତଳେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ଚିପସେଟ୍ଟି ପ୍ରଥମେ OnePlus 15Rରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ।
କ୍ବାଲକମ୍ ନୂଆ ଚିପସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋବାଇଲରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣିବା । ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହୋଇଥିବା CPU, GPU, AI ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସଂଯୋଗ କ୍ଷମତା ସହିତ ନୂତନତମ Snapdragon 8 Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ଆଗାମୀ 'ଫ୍ଲାଗସିପ୍-କିଲର୍' ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Snapdragon 8 Gen 5: କଣ ଖାସ୍ ?
ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8 ଜେନ୍ 5 (SM8845) ହେଉଛି TSMC ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏକ 3nm ଚିପ୍, ଯାହା Snapdragon 8 Elite Gen 5 ପରି । ଏଥିରେ ସମାନ 2 + 6 CPU କୋର୍ କନଫିଗିରେସନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଇମ୍ CPU କୋର୍ ଏବଂ 6ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା CPU କୋର୍ ଏବଂ Adreno 840 GPU ରହିଛି ।
Qualcommରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 2023ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Snapdragon 8 Gen 3 ତୁଳନାରେ Snapdragon 8 Gen 5 CPU କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ 36 ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ GPU କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ 11 ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରୋସେସର ସହିତ 46 ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ରୁତ AI କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ 13 ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରେ ।
ଚିପସେଟ୍ରେ ଫ୍ରେମ୍ ମୋସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ 3.0 ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ Adreno 840 GPU ସାମିଲ, କିନ୍ତୁ Adreno ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତା ମେମୋରୀ ସାମିଲ ନାହିଁ । ନୂତନ Snapdragon 8 Gen 5 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Snapdragon X80 5G Modem-RF ସିଷ୍ଟମକୁ ସଂହତ କରେ, ଯାହା mmWave ଏବଂ sub-6GHz 5Gକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
Snapdraogn 8 Gen 5: କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର୍ସ
କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା 10Gbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ 3.5Gbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଲିଙ୍କ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । FastConnect 7900 ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ Wi-Fi 7, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6 ଏବଂ Ultra Wideband ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସପୋର୍ଟ UFS 4.0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ, ଯେତେବେଳେ Elite ମଡେଲ୍ UFS 4.1 ସମର୍ଥନ କରେ ।
ଇମେଜିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Snapdragon 8 Gen 5 ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-20-ବିଟ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା AI ISP ସହିତ ଆସିଥାଏ, 60fpsରେ କମ୍ ଆଲୋକ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ 3.0, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ Snapdragon Audio Sense ମାଧ୍ୟମରେ HDR ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଚିପସେଟ୍ 320-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 120fpsରେ 4K ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର୍ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯେଉଂତଇଏ 60fpsରେ 8K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ବି ସାମିଲ ।
କମ୍ପାନୀ Snapdragon 8 Gen 5 SoCରେ Qualcommର Hexagon NPU ରହିଛି, ଯାହା AI କାର୍ଯ୍ୟଭାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ 46 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଅନ-ଡିଭାଇସ୍ AI କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ସେନ୍ସିଂ ହବ୍ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପରି ଗତି ଚିହ୍ନଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବ ।
Qualcomm କହିଛି ଯେ Snapdragon 8 Gen 5 ପ୍ରଥମେ OnePlus ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହା OnePlus 15R ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ, iQOO, Motorola, Vivo ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
