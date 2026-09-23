Qualcomm ଲଞ୍ଚ କଲା Snapdragon 8 Elite ଚିପ୍, ଏବେ ଫୋନ୍ରେ ଚାଲିବ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ AI
କ୍ଵାଲକମ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋସେସର Snapdragon 8 Elite Gen 6 ଏବଂ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : September 23, 2026 at 3:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦୁନିଆରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AIର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କ୍ଵାଲକମ୍ (Qualcomm) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୋସେସର Snapdragon 8 Elite Gen 6 ଏବଂ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । କ୍ଵାଲକମ୍ର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ନୂଆ ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ଏହା ସହିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।
Agentic AI ଏବଂ ୩୦ ଅରବ ପାରାମିଟରର ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା:
ଏହି ନୂଆ ଚିପସେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇର ସପୋର୍ଟ । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ବୁଝି କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ Sensing Hub ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା 20 କୋଟି ପାରାମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ସିଧାସଳଖ ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ଚାଲିପାରିବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ 'Personal Scribe' କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଭଏସ୍ ମଧ୍ଯ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହାର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ Extreme ମଡେଲ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ 30 ଅରବ ପାରାମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ Mixture-of-Experts (MoE) ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଚଲାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମଡେଲ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ହିଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆମେ ଆପଲ୍ ସହି ତୁଳନା କରିବା ତେବେ ଆପଲ୍ କେବଳ 20 ଅରବ ପାରାମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ MoE ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା ।
2 ନାନୋମିଟର ପ୍ରୋସେସ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏବଂ ଗେମିଂ ହାର୍ଡୱେର୍:
Two platforms. One bold vision for the future of mobile.— Snapdragon (@Snapdragon) September 22, 2026
Unveiled at #SnapdragonSummit, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 and Snapdragon 8 Elite Gen 6 are powered by the world's first mobile CPU to reach 5GHz, built for the age of agentic AI. pic.twitter.com/XvAv1mm5mb
ଟେକ୍ନିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଚିପସେଟ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 2nm ପ୍ରୋସେସ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରୋସେସର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ Qualcomm Oryon CPU, ନୂଆ Adreno GPU ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Hexagon NPU ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହାର CPU ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 5GHzର କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । Extreme ସଂସ୍କରଣରେ 'Adreno Neural Fusion' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏଆଇ ସହାୟତାରେ ଗେମ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ପାୱାର୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଭି ଗେମିଂ ରାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ପ୍ରଫେସନାଲ୍ 8K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ଅଡିଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
କ୍ୟାମେରା ହାର୍ଡୱେର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଚିପସେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପିକ୍ସେଲ-ଲେଭଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓର ସିନ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇଥାଏ । Extreme ମଡେଲରେ APV Codecର ସପୋର୍ଟ ସହିତ 8K 60fps ଏବଂ 4K 240fps ଭଳି ହାଇ-ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ମୋସନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଅଡିଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲିଂ ସମୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 'ୱାଏସ୍ ବବଲ୍' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଖପାଖର କୋଳାହଳରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ କରି କ୍ଲିୟର ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ ।
Motorola Signature 27ରୁ ହେବ ଡେବ୍ୟୁ:
Revealing our most advanced smartphone yet at #SnapdragonSummit, motorola signature 27. Here’s what to look forward to:— motorola (@Moto) September 22, 2026
- Our best camera system yet.
- The only smartphone in the market to feature audio by Bang & Olufsen.
- Unprecedented speeds with @Snapdragon 8 Elite Extreme… pic.twitter.com/hGuz5Z9mmd
ଆଗାମୀ ଦିନରେ HONOR, iQOO, OnePlus, OPPO, REDMI, RedMagic, Vivo ଏବଂ Xiaomi ଭଳି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ନିଜ ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିବେ । ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋଟୋରୋଲା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଚିପସେଟ୍ ସହ ନିଜର ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Motorola Signature 27 ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ପେଶ୍ କରିସାରିଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ପ୍ରୋସେସର ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫୋନରେ Bang & Olufsenର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ୟାମେରା ହାର୍ଡୱେର୍ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ନୂଆ ଫୋନ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ ।